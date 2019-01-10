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Hastaların mahrem görüntüsü çeken hekim tutuksuz yargılanacak
İZMİR'de, kadın hastalarının mahrem görüntülerini çekerek bir internet sitesi aracılığıyla yaydığı iddiasıyla gözaltına alınan doktor, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hastaların mahrem görüntüsü çeken hekim tutuksuz yargılanacak
10 Ocak 2019 - DHA
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Emniyetteki işlemlerin ardından öğle saatlerinde sağlık kontrolünün ardından Bayraklı'daki İzmir Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, yaklaşık 4 saat boyunca savcılıkta ifade verdi. İfade verme işleminin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheli, 21.20 sıralarında adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şüpheli E. B. Ç tutuksuz yargılanacak.

Meme muayenesinde gizli fotoğraf çeken doktor gözaltına alındı

 

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