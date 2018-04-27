SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Hastaların yarısı ilacı doğru kullanmıyor
İlaçların bilinçsiz ve akılcı olmayan şekilde kullanılması tüm dünyada büyük bir sorun oluşturuyor. Dünya genelinde tüm ilaçların yarısından fazlasının uygunsuz reçetelendirildiğini ve satıldığını belirten Anadolu Sağlık Merkezi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatih Bünül, “Hastaların da yaklaşık yarısı ilaçları doğru olarak kullanamıyor. İlaçların fazla, az veya yanlış kullanımı ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir” açıklamasında bulundu.
Hastaların yarısı ilacı doğru kullanmıyor
27 Nisan 2018 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

İlaç tedavisinin kişiye özgü olduğunu ve birine iyi gelen bir ilacın, başka birine iyi gelmeyebileceğini vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatih Bünül başkalarının ilaçlarının kullanılmaması gerektiğinin altını çizdi. Akılcı olmayan ilaç kullanımının başta ilaçların yan etkisinin artmasına, hastalık ve ölümlerde artışa ve ilaçlara karşı direnç gelişimine neden olabildiğini belirten Dr. Fatih Bünül, “İlaçlar, doktorun hastaya ve tedaviye göre belirlediği miktarda ve sürede kullanılmalı. Hastanın doktor kontrolü dışında kendi kendini tedavi etmeye çalışması ya da tedavi için reçete edilen miktarın dışında ilaç kullanımı vücuda zarar verebilir” dedi.

 

Vücutta kaşıntı, çarpıntı, ağrı ve yüksek ateş durumlarında doktor mutlaka bilgilendirilmeli

Bitkisel ürünlerin ilaçlarla birlikte kullanımının da birçok zararlı etkiye neden olabildiğini söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatih Bünül, “İlaç tedavisi yerine bitkisel ürün seçeneklerine kesinlikle başvurulmamalı” uyarısında bulundu. İlaç kullanırken vücutta fark edilen kaşıntı, çarpıntı, ağrı, yüksek ateş gibi değişimlerle ilgili doktorun bilgilendirilmesi gerektiğini anlatan Dr. Bünül, “Doktorun gerek görmediği ilacın reçetelenmesi konusunda doktora baskı yapılmamalı ve eczaneden reçetesiz olarak ilaç alınmamalı” şeklinde konuştu.

 

Gereksiz antibiyotik kullanımı antibiyotik direncine neden olabilir

Akılcı olmayan ilaç kullanımının en önemli örneklerinden birinin gereksiz yere antibiyotik kullanımı olduğunu belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatih Bünül, “Enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde antibiyotik kullanma eğilimi yaygındır. Ancak enfeksiyon hastalıkları antibiyotiklerin etki etmediği bakteri dışındaki pek çok mikrop (virüsler, mantarlar vb.) tarafından da oluşabilir” dedi. Antibiyotiklerin sadece bakterilere karşı etkili olan bir ilaç olduğunu söyleyen Dr. Bünül, “Antibiyotikler, diğer etkenlerle oluşan enfeksiyonlarda işe yaramadıkları gibi gereksiz antibiyotik kullanılması antibiyotik direncine neden olabilir. Bunun sonucunda ise, daha sonra antibiyotiğe ihtiyaç duyulduğunda antibiyotikler işe yaramaz” dedi.

 

Uygunsuz ilaç kullanım örnekleri

  • Gereksiz yere antibiyotik tüketimi 
  • Enjeksiyon gerekmediği halde enjeksiyon ile tedavi 
  • Gereksiz ve uygunsuz vitamin kullanımı 
  • Bilinçsiz yapılan gıda takviyesi ve bitkisel ürünlerin kullanımı 
  • İlaç-ilaç etkileşimleri ve besin-ilaç etkileşimlerinin ihmal edilmesi

Anahtar Kelimeler:

ilac kullanimi dr fatih bunul

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
canan karatay ekmekDHY 80.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kura Sonuçlarımilletvekilligi secimi aday adayligi saglik bakanligikaraciger kanseri doc. dr. deniz balcicerrahpasa cerrahpasa tip fakultesi prof.dr. alaattin duranuroloji Adana Şehir HastanesiSGK geri ödeme organ nakilli hastalar esdeger ilac hesaplamasikolonoskopi muayenehane kayit disi Prof Dr. Mehmet Haluk Kipermilletvekilliği seçimi aday adaylığı sağlık bakanlığıkanser prof. dr. faysal dane sigara akciğer kanseriilaç kullanımı dr. fatih bunulmilletvekilliği seçimi aday adaylığı Dr. Ali Mumcu cerrahpasa nororadyoloji nororadyolojikizamik yunanistan
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
26/04-29/0416. Hipertansiyon ve Kardiyovasküler Hastalıklar KongresiKARDİYOLOJİMUĞL
03/05-06/059. Ulusal Haseki Tıp KongresiDİĞERANTA
09/05-13/05V. Balkan Ülkeleri Anestezi GünleriANESTEZİY...GAZİ
22/06-24/06Ege Periton Kanseri ve Sıcak Kemoterapi SempozyumuTIBBİ...İZMİ
16/10-20/1027.Ulusal Dermatoloji KongresiDERMATOLOJİANTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.