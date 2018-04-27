Hastaların yarısı ilacı doğru kullanmıyor

İlaç tedavisinin kişiye özgü olduğunu ve birine iyi gelen bir ilacın, başka birine iyi gelmeyebileceğini vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatih Bünül başkalarının ilaçlarının kullanılmaması gerektiğinin altını çizdi. Akılcı olmayan ilaç kullanımının başta ilaçların yan etkisinin artmasına, hastalık ve ölümlerde artışa ve ilaçlara karşı direnç gelişimine neden olabildiğini belirten Dr. Fatih Bünül, “İlaçlar, doktorun hastaya ve tedaviye göre belirlediği miktarda ve sürede kullanılmalı. Hastanın doktor kontrolü dışında kendi kendini tedavi etmeye çalışması ya da tedavi için reçete edilen miktarın dışında ilaç kullanımı vücuda zarar verebilir” dedi.

Vücutta kaşıntı, çarpıntı, ağrı ve yüksek ateş durumlarında doktor mutlaka bilgilendirilmeli

Bitkisel ürünlerin ilaçlarla birlikte kullanımının da birçok zararlı etkiye neden olabildiğini söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatih Bünül, “İlaç tedavisi yerine bitkisel ürün seçeneklerine kesinlikle başvurulmamalı” uyarısında bulundu. İlaç kullanırken vücutta fark edilen kaşıntı, çarpıntı, ağrı, yüksek ateş gibi değişimlerle ilgili doktorun bilgilendirilmesi gerektiğini anlatan Dr. Bünül, “Doktorun gerek görmediği ilacın reçetelenmesi konusunda doktora baskı yapılmamalı ve eczaneden reçetesiz olarak ilaç alınmamalı” şeklinde konuştu.

Gereksiz antibiyotik kullanımı antibiyotik direncine neden olabilir

Akılcı olmayan ilaç kullanımının en önemli örneklerinden birinin gereksiz yere antibiyotik kullanımı olduğunu belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatih Bünül, “Enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde antibiyotik kullanma eğilimi yaygındır. Ancak enfeksiyon hastalıkları antibiyotiklerin etki etmediği bakteri dışındaki pek çok mikrop (virüsler, mantarlar vb.) tarafından da oluşabilir” dedi. Antibiyotiklerin sadece bakterilere karşı etkili olan bir ilaç olduğunu söyleyen Dr. Bünül, “Antibiyotikler, diğer etkenlerle oluşan enfeksiyonlarda işe yaramadıkları gibi gereksiz antibiyotik kullanılması antibiyotik direncine neden olabilir. Bunun sonucunda ise, daha sonra antibiyotiğe ihtiyaç duyulduğunda antibiyotikler işe yaramaz” dedi.

Uygunsuz ilaç kullanım örnekleri