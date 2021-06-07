Hastalarına bisikletle gitmeye başladı, 50 kilo verdi

TRT Haber'den Damla Bürçeler'in haberine göre, İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki doktor Ümit Yavuz, yaklaşık 6 yıldır evde sağlık hizmeti veriyor.

120 kiloya kadar çıkan Yavuz, kilolarından kurtulmak için hastalarına bisikletle gitmeye karar verdi.

Yavuz, sporun yanında diyet de yaparak yaklaşık 50 kilo verdi.

"Günde 10-12 hastaya gidiyorum, 25-30 km bisiklet kullanıyorum"

Ödemiş'te "bisikletli doktor" olarak tanınan Ümit Yavuz bisiklet, hareket ve hız etkisiyle müthiş bir konfora ulaştı.

Bir yandan kilo verirken bir yandan da daha fazla hastaya ulaşan Yavuz yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Bu işi bisikletimle yapmaya başladım. Hareket edince ve kilo verdiğimi fark edince diyetle birlikte bu işi devam ettirmeye karar verdim. Şu an yaklaşık 45-50 kilo verdim. Önce kendi bisikletimle başladım bu işe daha sonra hastane yönetiminin ilgisini çekince "sana güzel bir bisiklet temin edelim" dediler. Bisikletimle gün içinde daha fazla hastayı ziyaret ettiğimi fark ettim. Çünkü trafikte takılma problemi yok, park sorunu yok. Şehir içinde bisiklet çok daha hızlı bir ulaşım aracı. Gün içinde 10-12 hasta ve 25-30 kilometre mesafeyle günü bitirdiğimi fark ediyorum. Bu süreçte Ödemiş içinde sahada insanlar görünce, acil serviste de çalıştığımı bilince böyle "bisikletli doktor" imajı yerleşti."

"Daha gidilecek çok kilometrem, dokunacak çok hastam var"

Bisikletine "yol arkadaşım" diyen Yavuz bu arkadaşlığı ömür boyu sürdürmek istiyor:

"Yol arkadaşımla biraz geç olsa da iyi ki tanıştık... Ama daha çok gidecek kilometrem ve çok dokunacak hastam var."