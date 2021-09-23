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Hastalarına maske takmak kalp krizine yol açar diyen doktorun lisansı iptal edildi
ABD'nin Oregon eyaletinde maske zorunluluğu uygulamayan ve hastalarını maske konusunda yanlış yönlendiren doktorun lisansı iptal edildi.
Hastalarına maske takmak kalp krizine yol açar diyen doktorun lisansı iptal edildi
23 Eylül 2021 14:47 - MEDİMAGAZİN
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Oregon Tıp Kurulu, ofisinde COVID-19 tedbirlerine uymayan ve hastalarına maskenin karbondioksit zehirlenmesine yol açabileceğini söyleyen bir doktorun lisansını iptal etti.

Kurul tarafından düzenlenen raporda, doktorun hastalarına maske konusundaki yönlendirmesinin “ağır ihmal” sayıldığı ve disiplin cezası gerektirdiği vurgulandı.

Hastalarına maske takmak kalp krizine yol açabilir dedi

Doktorun yaşlı ve pediatri hastalarına maske takmanın KOAH ve astımı şiddetlendirdiğini, bu sebeple maske takmanın kalp krizi ve diğer tıbbi sorunlara yol açabileceğini söyleyen doktorun, CDC ve Oregon yetkililerinin kararlarına rağmen ofisinde maske zorunluluğunu uygulamadığı ve hastalarının temaslı olup olmadıkları bilgisini önemsemediği ortaya çıktı.

Lisansı iptal edildi

Sağlık kurulu tarafından uyarı almasına rağmen COVID-19 tedbirlerini yerine getirtmeyeceğini, maske takmayacağını, çalışanlarına ve hastalarına maskeyi zorunlu kılmayacağını ifade eden doktorun lisansı iptal edildi.

Sağlık kurulu, doktorun sekiz profesyonel olmayan veya onursuz davranış, yirmi iki tıp uygulamasında ihmal ve beş de tıp uygulamasında ağır ihmalde bulunduğunu tespit etti.

Anahtar Kelimeler:

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People
3
1) Karadağın (Dönercisi)
23.09.2021 17:22:09
Maskenin , ki neredeyse günde 8 - 15 saat takıyoruz....

Şundan 5 yıl sonra kalp krizine neden olduğu ortaya çıkarsa, o lisansı iptal edenlerin, lisanslarını iptal edecekseniz hiç sorun yok....

Bu arada maske takıyorum...

Düşünce & Kanaâtlar Cezalandırılmamalıdır...
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