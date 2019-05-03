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Hastalığından yola çıkarak 'erken teşhis' için mobil uygulama geliştirdi
Daha önce yüz felci geçiren Karabük Üniversitesi (KBÜ) öğrencisi Buse Yaren Tekin, bir arkadaşıyla "FaCiPa" adını verdikleri ve yüz felci hastalığına yakalanma riski olan bireylere ön teşhis koyan mobil uygulama sistemi yaptı
Hastalığından yola çıkarak 'erken teşhis' için mobil uygulama geliştirdi
03 Mayıs 2019 - AA
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Bilgisayar mühendisliği 4. sınıf öğrencileri Buse Yaren Tekin, sınıf arkadaşı Arzu Yıldız ile yıl sonu bitirme ödevi kapsamında Doktor Öğretim Üyesi Caner Özcan'ın danışmanlığında, yüz felcinin ön teşhisini yapabilen "FaCiPa" adını verdikleri mobil uygulama geliştirdi.

Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 1,5 yıl önce ağzı kayana kadar rahatsızlık geçirdiğinin farkına varmadığını, ağzında değişiklik fark edince doktora gittiğini ve yüz felci geçirdiğini öğrendiğini söyledi.

Yaklaşık 6 aylık bir tedavi süreci geçirdiğini belirten Tekin, "Ben yaşadım, başkasının yaşamasını istemiyorum. Uzmanlara yönlendirici bir erken teşhis cihazı yapmak istedik. İnsanların aklında en küçük bir şüphesi varsa mobil uygulamalardan programı indirip kontrol yapabileceği bir analiz uygulaması yaptık. Ara yüzünü yaptık, mobil kısmını kodluyoruz. Bu ayın sonunda uygulamaya koymayı düşünüyoruz." diye konuştu. 

Sitemin çalışması hakkında teknik bilgiler veren Tekin, kullanıcıdan yüzündeki mimik hareketlerinin yer aldığı fotoğraf aldıklarını ve bu fotoğrafları uzmanlara yönlendirildiklerini kaydetti. 

"Arkadaşımın doktoruna danıştık"

Arzu Yıldız da arkadaşının daha önce geçirdiği rahatsızlıktan yola çıkarak böyle bir cihaz geliştirmeye karar verdiklerini ifade etti.

Arkadaşının yüz felcine yakalandıktan sonra çok zor bir 6 ay geçirdiğini ve kendisinin de buna tanık olduğunu anlatan Yıldız, "Kimsenin bu zorlu süreçlerden geçmesini istemediğimiz için erken teşhis uygulaması yapmaya karar verdik. Arkadaşımın doktoruna danıştık. O da bize nasıl teşhis koyduğunu anlattı." dedi. 

Projeyle ödül aldıklarını da aktaran Yıldız, danışmanlıklarını yapan Doktor Öğretim Üyesi Caner Özcan'a da teşekkür etti. 

Proje pazarlarında çok güzel tepkiler aldıklarını vurgulayan Yıldız, şöyle devam etti:

"Bir beyefendi geldi kendisini test etmemizi istedi. Fotoğrafını çekip test ettik. Felçli çıktı. Birkaç defa yaptık sonuç aynı. Beyefendiden özür dileyerek felçli çıktığını söyledik. Beyefendi, 'Ben zaten felçliyim, felç geçirdim. Doğru çalışıyor sistem.' dedi. Bu güzel dönüş bizi mutlu etti. Uygulamanın doğru çalışması bizi mutlu etti." şeklinde konuştu. 
 

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yuz felci buse yaren tekin caner ozcan bilgisayar muhendisligi facipa

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