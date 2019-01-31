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Hastane arşivinde yangın: 'İtfaiye ekipleri çıkış nedenini araştırıyor'
Sakarya'da hastanenin arşiv kısmında çıkan yangın, maddi hasara yol açtı.
Hastane arşivinde yangın: 'İtfaiye ekipleri çıkış nedenini araştırıyor'
31 Ocak 2019 - AA
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Alınan bilgiye göre, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yanındaki Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü arazisindeki bazı idari birimlerinin bulunduğu binanın arşiv kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden ekipler, içerideki dumanı da tahliye etti.

Yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında bazı arşiv belgeleri kullanılamaz hale gelirken, binada hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni, itfaiye ekiplerinin incelemesinin ardından belirlenecek.

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğünden, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bazı idari birimlerinin bulunduğu binadaki yangının arşive zarar vermediği bildirildi. 

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yangının çıktığı iki katlı binanın Orman Bölge Müdürlüğünce Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine devredildiği, hastane ile Sakarya Atıcılık, Avcılık İhtisas Spor Kulübünce arşiv amaçlı kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yangın hastane arşivine zarar vermemiştir, sağlıkla ilgili bir arşivde kayıp yoktur. Sakarya Atıcılık, Avcılık İhtisas Spor Kulübüne ait bir kısım atıl evrak zarar görmüştür. Yangın hastane arşivine zarar vermeden söndürülmüştür. Can kaybı yoktur. İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışması sürmektedir."

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yanında bulunan Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü arazisindeki hastanenin bazı idari birimlerinin olduğu binanın arşiv kısmında çıkan yangın yaklaşık bir saatlik çalışmayla söndürülmüştü. Yangında bazı arşiv belgeleri kullanılamaz hale gelmişti.

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