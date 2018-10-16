Hastane bahçesi hastaların adı ile donatıldı: 31 fidan dikildi

14 Ekim Dünya Palyatif Bakım Günü etkinlikleri kapsamında Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Palyatif Bakım Servisi'nde hayatını kaybeden 18 kişi ile halen tedavisi süren 13 hasta adına yakınları tarafından 31 fidan dikildi.



Etkinlikte konuşan Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Kelleş, "Palyatif bakım şifa umudu kalmayan hastalara hayatlarının son döneminde yaşam kalitelerini artırmak için hizmet verdiğimiz servisimizdir. Burada tedavi gören hastalarımıza böyle anlamlı bir etkinlik düzenledik" diye konuştu.



Yaklaşık 2 yıl önce kanserden hayatını kaybeden dayısı Hasan Karataş'ın anısına fidan diktiğini belirten Doğuş Kutlutürk, "Burada vefat eden hastaların anıları yaşayacak. Böyle bir etkinlik düzenledikleri için hastane yönetimine teşekkür ediyoruz." dedi.

Eda Morel ise babası Süleyman Yağmur'un 10 ay önce hastanenin palyatif bölümünde vefat ettiğini anımsatarak, "Bu etkinlikte çok duygulandım, çok ince bir düşünce." diye konuştu.