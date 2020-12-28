Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Hastane bahçesinde ihmal: Hamile kadın foseptiğe düştü, vinçle kurtarıldı
Adana’da hastane bahçesinde yürüdüğü sırada kapağı yarı açık olduğu iddia edilen yaklaşık 6 metre derinliğindeki foseptiğe düşen Nehir Cengiz’in (28) ayağı ve kaburgası kırıldı. İtfaiye ekiplerinin vinçle kurtardığı Cengiz’in hamile olduğu ve bebeğinin sağlık durumunun henüz belirlenmediği öğrenildi
Hastane bahçesinde ihmal: Hamile kadın foseptiğe düştü, vinçle kurtarıldı
28 Aralık 2020 17:43 - DHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Olay, saat 16.00 sıralarında Seyhan Devlet Hastanesi bahçesinde meydana geldi.

Hastanede işlemlerini yaptıktan sonra kantine doğru yürüyen ve hamile olan Nehir Cengiz, kapağı yarı açık olduğu öne sürülen yaklaşık 6 metre derinliğindeki foseptiğe düştü. Cengiz’in çığlıklarını duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Cankur ekipleri sevk edildi. Kapağı açılan foseptiğe giren bir itfaiye eri, Cengiz’i aşağı sarkıtılan ipe bağladı.

Genç kadın, vinçle yukarı çekilerek kurtarıldı. Bacağında ve kaburgasında kırık olduğu öğrenilen Nehir Cengiz’in karnındaki bebeğinin ise durumunun belirsizliğini koruduğu öğrenildi. Kurtarma çalışmasının ardından foseptiğin üzerine masa ve sandalyeler konularak önlem alındı.

Olay anında bölgede bulunan Kerim Küstü, “Bir çığlık geldi. Arkamızı döndüğümüzde sesin foseptikten geldiğini duyduk. Kapağı kaldırdığımızda bir kadının düştüğünü gördük. Hemen durumu itfaiyeye bildirdik” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

seyhan devlet hastanesi foseptik hamile kadin

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.