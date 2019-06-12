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Hastane çalışanını öldüren sanığa 10 yıl hapis cezası verildi
Konya'da bir hastanede çalışan Zülfikar Tüdeş'in, hastane otoparkında tabancayla öldürülmesiyle ilgili tutuklanan, yeğeninin eski erkek arkadaşına 10 yıl hapis cezası verildi.
Hastane çalışanını öldüren sanığa 10 yıl hapis cezası verildi
12 Haziran 2019 - AA
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1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Muhammet Doğan (31), öldürülen Zülfikar Tüdeş'in (35) yakınları ve taraf avukatları katıldı.

"Kasten öldürme" suçundan yargılanan Doğan, son savunmasında, maktulü öldürme amacının olmadığını ileri sürdü.

 Kendisini korumak için ateş ettiğini iddia eden Doğan, "Beni olay yerine Zülfikar çağırdı. Ona zarar vermek için değil, konuşmak için gittim. Zülfikar beni kılıçla kovaladı. Kendimi korumak için tabancayla ayaklarına doğru ateş ettim. Ayağından vuruldu sandım. Öleceğini bilsem hastaneye götürürdüm. Çok pişmanım." diye savunma yaptı.

Taraf avukatlarını da dinledikten sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, iyi hal indirimi de uygulayarak sanığı 10 yıl hapisle cezalandırdı.

Duruşmada hazır bulunan Tüdeş'in yakınları, cezayı az bularak mahkeme heyetine tepki gösterdi.

Olay

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin mutfak bölümünde çalışan Zülfikar Tüdeş, 2 Temmuz 2018'de yeğeni E.A'nın (20) eski erkek arkadaşı Muhammet Doğan ile hastanenin otoparkında tartışmıştı.

Kavgaya dönüşen olayda tabancayla ağır yaralanan Tüdeş, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamış, zanlı ise polis merkezine giderek teslim olmuştu.

Anahtar Kelimeler:

selcuk universitesi tip fakultesi zulfikar tudes

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