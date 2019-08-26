Hastane çalışanları kadına şiddete tepki gösterdi: 'İnsan hakları ihlalidir'

Kırıkkale'de eski kocası tarafından 10 yaşındaki çocuğunun yanında vahşice katledilen Emine Bulut için Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki özel bir hastanede anlamlı bir protestoya imza atıldı. Çalıştıkları hastane önünde toplanan hastane yönetimi, doktorlar, hemşireler, hasta bakıcılar, temizlik görevlileri, güvenlik grevlileri, ellerindeki pankart ve dövizlerle Emine Bulut’un ölümüne tepki gösterdi. Yetkililere seslenen sağlık çalışanları, kadın cinayetlerinin sonlanması için çözüm üretilmesini istediklerini söylediler.

Çalışanlar adına basın açıklaması yapan hastanenin hemşerilik hizmetleri müdür Günay Zorteymur, “Kadına yönelik şiddet, dünyada ve ülkemizde kentli, köylü, eğitimli, eğitimsiz, genç, yaşlı demeden kadınların büyük çoğunluğunun yaşadığı ortak sorundur. Kadına yönelik şiddet insan hakları ihlalidir. Sağlık sektörü, ağırlıklı olarak kadınların çalıştığı bir sektör olduğundan bugün burada bu açıklamayı yapma gereği duyduk. Genellikle erkekler tarafından kadınlar üzerinden egemenlik kurmaya yönelik bir güç kullanma şekli olan şiddet, kadının kendine özgüvenini, girişimcilik ruhunu, değerlerini yitirmesine neden olmaktadır. Şiddetin sokakta, gözaltında savaşlarda olması beklenirken kadınların en korunduğu korunması gereken yer olan aile içinde olmaktadır. Bu sebeple yetkililerden mağdurun korunması ve şiddetin önlenmesi için kalıcı çözümler getirilmesini talep ediyoruz” dedi.

Daha sonra hastane personeli, Emine Bulut için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunarak dağıldı.