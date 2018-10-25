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Hastane 'çalışanlarına' simülasyon çalışması ile tanıtıldı
Eskişehir'de, 30 Ekim'de hasta kabulüne başlayacak bin 81 yataklı Şehir Hastanesinde son hazırlıklar tamamlandı.
Hastane 'çalışanlarına' simülasyon çalışması ile tanıtıldı
25 Ekim 2018 - AA
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İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Eskişehir Şehir Hastanesinde yapılan simülasyon çalışmasına hastanede görev yapacak tüm sağlık personeli katıldı.

Hasta kayıt ve kan alma kayıt modüllerinde yapılan çalışmada sistemin çalışıp çalışmadığı kontrol edilerek hasta kayıt denemesi gerçekleştirildi. Senaryo gereği "Eğitim ve Araştırma Hastanesi" unvanlı Eskişehir Şehir Hastanesi çalışanları hasta ve hasta yakını olarak hastanenin her bölümüne eş zamanlı olarak giriş yaptı. Hasta karşılama, hasta kayıttan poliklinik bekleme ve muayene süreçleri, tetkik sonuç, laboratuvarlar, acil servis, ameliyathane ve tüm hastane birimlerinde süreçler canlandırıldı.

Eskişehir Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Şehir Hastaneleri Koordinasyon Daire Başkanlığından Dr. Muhammet Bayram, Başhekim Uzm. Dr. Yaşar Bildirici, çok sayıda sağlık yöneticisiin katıldığı simülasyon sürecinde hastaneyi ve personeli zorlayacak tüm olumsuzluklar senaryoda yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Bilge, 30 Ekim'de hasta kabulüne başlayacak Eskişehir Şehir Hastanesinin işletmesinde bir sorun yaşamamak için böyle bir simülasyonu proğramını planlayıp uyguladıklarını kaydetti.

Şehir hastanelerinin Sağlık Bakanlığına bağlı kamu hastaneleri olduğunu anlatan Bilgi, "Devlet hastaneleri ile aynı statüdedir. Devlet hastanelerinde ve eğitim araştırma hastanelerinde uygulanan muayene katkı payları dışında başka bir ücret alınmayacaktır." ifadelerini kullandı.
 

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