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Hastane çalışanlarını darp eden 3 kişi tutuklandı
Adana'da, trafik kazası sonucu götürüldüğü hastanede 4 özel güvenlik görevlisi ve bir hastane çalışanını darbettiği öne sürülen kişi ve 3 akrabası tutuklandı
Hastane çalışanlarını darp eden 3 kişi tutuklandı
05 Mayıs 2018 -
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Adana'da, trafik kazası sonucu götürüldüğü hastanede 4 özel güvenlik görevlisi ve bir hastane çalışanını darbettiği ileri sürülen kişi ve 3 yakını tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, trafik kazası geçirmesinin ardından kontrol amacıyla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Sefa U'nun kazayı duyan çok sayıda yakını acil servise geldi. Burada yaşanan yoğunluk nedeniyle güvenlik görevlileri, grubu kalabalık oluşturmamaları için uyardı.

Bunun üzerine 4 güvenlik görevlisi ve bir hastane çalışanı ile grup arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

Hastane çalışanlarının yaralandığı olayla ilgili Sefa U. ve yakınları Erol Y, Abdil U. ve Filiz U. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Tedaviye alınan 5 hastane çalışanından birinin hayati tehlike oluşturulacak şekilde yaralandığı bildirildi.

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