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Hastane güvenlik görevlileri ve ziyaretçi arasında tartışma: İnceleme başlatıldı
YEDİKULE Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlileri ile hastaneye gelen bir kişi arasındaki kavgayla ilgili inceleme başlatıldı.
Hastane güvenlik görevlileri ve ziyaretçi arasında tartışma: İnceleme başlatıldı
26 Aralık 2018 - DHA
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"SORUMLU KİŞİLER İLE İLGİLİ GEREKLİ İŞLEMLER YAPILACAKTIR"

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlilerinin karıştığı olay ile ilgili hastane başhekimliğince inceleme başlatılmış olup, sorumlu kişiler ile ilgili gerekli işlemler yapılacaktır" denildi

KAVGA GÖRÜNTÜLENDİ

Hastane bahçesinde dün çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansımıştı. İddiaya göre aracıyla hastaneye gelen bir kişi ile özel güvenlik görevlileri arasında park etme tartışması çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. iki güvenlik görevlisiyle bu kişi arasında kavga çıktı.  Karşılıklı yumruklaşan ve küfürleşen tarafların kavgasını çevredekiler  ayırdı. Çevredekiler güvenlik görevlilerine tepki gösterdi.

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