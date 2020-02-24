Hastane inşaatında ceset bulundu

SAMSUN- Sağlık Bilimleri Fakültesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Poliklinik Binası inşaatına giden işçiler, zemin katta yerde yatan kişiyi gördü.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ve polis ekipleri, kimlik bilgilerinden Mustafa Öktem (46) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Öktem'in cesedi incelemenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|28/02-29/02
|Gastroenteroloji Günleri
|GASTROENT...
|ANKA
|05/03-08/03
|16. FTR ULUDAĞ SEMPOZYUMU
|FİZİKSEL...
|BURS
|05/03-08/03
|16. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi & 5. Bursa Aile Hekimliği Kongresi & 10. Uludağ Hemşirelik Kongresi
|AİLE...
|BURS
|05/03-08/03
|4. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi
|DİĞER
|İSTA
|08/03-11/03
|16. Uludağ Pediatri Kış Kongresi
|PEDİATRİ
|BURS
|12/03-15/03
|15. Uludağ Nöroloji Günleri
|NÖROLOJİ
|BURS
|12/03-15/03
|Uludağ 2020 KBB Günleri
|KULAK-BUR...
|BURS