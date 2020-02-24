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Hastane inşaatında ceset bulundu
Samsun'da hastane inşaatında erkek cesedi bulundu
Hastane inşaatında ceset bulundu
24 Şubat 2020 - AA
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SAMSUN- Sağlık Bilimleri Fakültesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Poliklinik Binası inşaatına giden işçiler, zemin katta yerde yatan kişiyi gördü.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ve polis ekipleri, kimlik bilgilerinden Mustafa Öktem (46) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Öktem'in cesedi incelemenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:

samsun egitim ve arastirmahastanesi

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