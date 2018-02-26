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Hastane inşaatında toprak kaydı: 1 yaralı
Trabzon'da hastane inşaatında toprak kayması sonucu 1 işçi yaralandı.
Hastane inşaatında toprak kaydı: 1 yaralı
26 Şubat 2018 - AA
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Alınan bilgiye göre, kentte yapımı devam eden hastanenin inşaatında toprak kayması meydana geldi. Bu sırada, kanalizasyon borusu döşeyen işçi Abdurrahman E. (49) toprak altında kaldı.

Abdurrahman E, diğer işçiler tarafından iş makinesi de kullanılarak yürütülen çalışmayla çıkarıldı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde tedavi altına alınan işçinin ayağında kırık ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanmalar olduğu öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:

hastane insaat

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