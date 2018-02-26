Hastane inşaatında toprak kaydı: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, kentte yapımı devam eden hastanenin inşaatında toprak kayması meydana geldi. Bu sırada, kanalizasyon borusu döşeyen işçi Abdurrahman E. (49) toprak altında kaldı.
Abdurrahman E, diğer işçiler tarafından iş makinesi de kullanılarak yürütülen çalışmayla çıkarıldı.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde tedavi altına alınan işçinin ayağında kırık ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanmalar olduğu öğrenildi.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|16/03-17/03
|PUBLIC HEALTH ’18 / II. International Conference on Public Health
|HALK SAĞLIĞI
|İSTA
|14/03-18/03
|6. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa “ilk 1000 gün” Gebe - Çocuk - Beslenme Kongresi
|ÇOCUK...
|ANTA
|14/03-18/03
|Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi (UASK) 2018
|GÖĞÜS...
|ANTA
|22/03-25/03
|6. İlaç Kimyası: İlaç Etken Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi
|DİĞER
|ANTA
|29/03-31/03
|17. Çapa Gastroenterohepatoloji Günleri
|GASTROENT...
|İSTA
|04/04-08/04
|11. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıklar Kongresi
|ÇOCUK...
|ANTA
|18/04-21/04
|12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi
|GASTROENT...
|İZMİ