Hastane inşaatında toprak kaydı: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, kentte yapımı devam eden hastanenin inşaatında toprak kayması meydana geldi. Bu sırada, kanalizasyon borusu döşeyen işçi Abdurrahman E. (49) toprak altında kaldı.

Abdurrahman E, diğer işçiler tarafından iş makinesi de kullanılarak yürütülen çalışmayla çıkarıldı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde tedavi altına alınan işçinin ayağında kırık ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanmalar olduğu öğrenildi.