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Hastane karantinaya alınmıştı, Çinli turist ülkesine gönderildi
Wuhan'dan İstanbul’a birkaç gün önce geldiği öğrenilen Çinli kadın ülkesine gönderildi
Hastane karantinaya alınmıştı, Çinli turist ülkesine gönderildi
24 Ocak 2020 - DHA
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İSTANBUL-İstanbul'a bir kaç gün önce geldiği öğrenilen Çinli kadın dün sabah saatlerinde Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi acil servisine başvurdu.

Süreyyapaşa Hastanesinde yoğun tedbir, Çinli turist ve eşi tedavi altında

Çin uyruklu kadın, Wuhan’dan geldiği öğrenilince tedbiren diğer hastalardan izole edildi. "Şüpheli vaka" olarak değerlendirilen Çinli kadın daha sonra Süreyyapaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkedildi.

Çinli kadın negatif basınçlı gözlem odasında tedavi altına alındı. Tetkikleri süren Çinli kadın bu sabah saatlerinde Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla ülkesine gönderildi.

 

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