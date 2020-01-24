Hastane karantinaya alınmıştı, Çinli turist ülkesine gönderildi

İSTANBUL-İstanbul'a bir kaç gün önce geldiği öğrenilen Çinli kadın dün sabah saatlerinde Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi acil servisine başvurdu.
Çin uyruklu kadın, Wuhan’dan geldiği öğrenilince tedbiren diğer hastalardan izole edildi. "Şüpheli vaka" olarak değerlendirilen Çinli kadın daha sonra Süreyyapaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkedildi.
Çinli kadın negatif basınçlı gözlem odasında tedavi altına alındı. Tetkikleri süren Çinli kadın bu sabah saatlerinde Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla ülkesine gönderildi.
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|06/02-08/02
|5.Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi
|AİLE...
|İZMİ
|28/02-29/02
|Gastroenteroloji Günleri
|GASTROENT...
|ANKA
|05/03-08/03
|16. FTR ULUDAĞ SEMPOZYUMU
|FİZİKSEL...
|BURS
|05/03-08/03
|16. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi & 5. Bursa Aile Hekimliği Kongresi & 10. Uludağ Hemşirelik Kongresi
|AİLE...
|BURS
|05/03-08/03
|4. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi
|DİĞER
|İSTA
|08/03-11/03
|16. Uludağ Pediatri Kış Kongresi
|PEDİATRİ
|BURS
|12/03-15/03
|15. Uludağ Nöroloji Günleri
|NÖROLOJİ
|BURS