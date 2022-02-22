Hastane kreşine astronomik ücret

950 TL olan aylık kreş ücreti, yapılan son zamla beraber 1650 TL’ye yükseltildi. Yapılan zamma tepki gösteren Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İşyeri Temsilcisi Başak Edge Gürkan, “Sendikamızın yıllardır talep ettiği ve mücadelesini sürdürdüğü 7/24 açık, ücretsiz, nitelikli kreş talebinin tam da Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşananlar üzerine ne derece önemli ve vazgeçilmez bir talep olduğu bir kere daha ortaya çıkmıştır” dedi.

Gürkan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Her sene şubat ayında yeni fiyatlandırma yapılan hastane kreşinde bu sene yaklaşık yüzde 75’lik bir artış yaşanmış olup kreş sahibi ve hastane idaresi ile yapılan görüşmelerde TUİK rakamlarına göre bu zammın yapıldığı ifade edildi” dedi ve ekledi:

“TÜİK’in açıkladığı rakamların güvenirliliği ayrı tartışma konusuyken yine açıklanan enflasyona göre kamu emekçilerine yüzde 30,5 ücret zammı yapılmışken, ülkenin ekonomik koşulları düşünüldüğünde sağlık emekçilerinin maaşları kuşa dönmüşken, bir ayı aşkın süredir sağlık emekçileri alamadıkları haklar için eylemdeyken hastane kreşine böyle bir zam gelmiş olması kabul edilemez.”

Yapılan son zamlarla sağlık emekçilerinin ekonomik olarak yoksullaştığını vurgulayan Gürkan, “Kreş ücretine yapılan astronomik zam sonrası sağlık emekçileri çocuklarını hastanenin kreşine nasıl göndereceği, bu ücreti nasıl ödeyeceğinin kaygısına düşmüştür. Tüm salgının yükünü çeken, pandeminin 23’üncü ayında kaygıları iyiden iyiye yükselmiş, ülkenin ekonomik koşullarında hakları verilmeyerek bu zorlu koşulların altında ezilmiş sağlık emekçilerine birde çocuklarını güvenle bırakabilecekleri yer bulma kaygısı reva değildir ve kabul etmiyoruz. Konuyla ilgili gerekirse Sağlık Bakanlığı düzeyinde gerekli düzenlemelerin derhal yapılması gerekmektedir. 7/24 açık, ücretsiz, nitelikli kreş talebimizi de yeniden ve yeniden tekrarlayarak Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan kreş zammını kabul etmiyoruz” diye konuştu.