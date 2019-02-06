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Hastane laboratuvarından koku yayıldığı iddiası: İtfaiye ekipleri sevk edildi
Ataşehir'deki Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesinin laboratuvar bölümünden koku yayıldığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hastane laboratuvarından koku yayıldığı iddiası: İtfaiye ekipleri sevk edildi
06 Şubat 2019 - AA
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Alınan bilgiye göre, hastanenin merkez laboratuvarından koku yayıldığı ihbarı üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri inceleme başlattı.

İtfaiyenin özel donanımlı aracının da sevk edildiği hastanede yapılan incelemelerde, olumsuz bulguya rastlanmadığı bildirildi.

Ekipler, incelemenin ardından buradan ayrıldı.  

Anahtar Kelimeler:

laboratuvar fsm hastanesi itfaiye

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