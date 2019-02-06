Hastane laboratuvarından koku yayıldığı iddiası: İtfaiye ekipleri sevk edildi

Alınan bilgiye göre, hastanenin merkez laboratuvarından koku yayıldığı ihbarı üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri inceleme başlattı.
İtfaiyenin özel donanımlı aracının da sevk edildiği hastanede yapılan incelemelerde, olumsuz bulguya rastlanmadığı bildirildi.
Ekipler, incelemenin ardından buradan ayrıldı.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|07/02-09/02
|2. Hematolojil Nadir Hastalıklar Kongresi
|HEMATOLOJİ
|KIBR
|07/02-09/02
|4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi
|AİLE...
|İZMİ
|08/02-09/02
|8. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi
|KARDİYOLOJİ
|ANTA
|07/02-09/02
|Turk-Mus 4 Multidisipliner Ultrasonografi Sempozyumu
|MULTİDİSİ...
|ANKA
|07/02-09/02
|TURK-MUS IV Multidisipliner Ultrasonografi Sempozyumu
|MULTİDİSİ...
|ANKA
|13/02-14/02
|Türk Toraks Derneği 18. Kış Okulu ve 16. Mesleki Gelişim Kursu
|GÖĞÜS...
|ANTA
|15/02-16/02
|18. Ege Diz Cerrahisi ve Artroskopi Günleri
|ORTOPEDİ...
|İZMİ