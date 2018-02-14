Hastane morgunda gizli kamera şoku! Üç yöneticiye para cezası!

6 yıl kadar süren yargılama sürecine konu olay 23 Mayıs 2012’de ortaya çıktı. Türk Sağlık Sendikası’nın da temsilcisi olan hastane çalışanı Yalçın Gül, morgda görevli kadın personel P. M.’nin soyunma odasına ve kendisinin çalıştığı odadaki yangın söndürme cihazına gizli kamera konulduğunu tespit etti. Gül ve P.M. durum tutanak altına aldı.

İNTİHARA KALKIŞTI

Konu ortaya çıkınca, gizli kamera kaydı nedeniyle bir personelin işine son verildi. Yönetim, morg görevlisi P.M.’nin, soyunma odasında başını omzuna koyduğu C.B.’nin işine son verdi. Esas sıkıntıyı ise P.M. yaşadı. Olayın duyulmasından sonra P.M., hastanedeki bazı kişiler tarafından rahatsız edildi. Evli olan P.M., yaşadıkları yüzünden intihara kalkıştı.

HER ANI KAMERAYA ALINDI

Gizli kamera ile 3 ay boyunca her anının kayıt alındığını ortaya çıkaran Gül konuyu, avukatı Gül Esen Mirkelam aracılığı ile yargıya taşıdı. Soruşturma sonrası Başhekim Nazım Mutlu, hastane müdürü Öznur Gezer ve güvenlik sorumlusu Yunus Taş hakkında dava açıldı. Dava kapsamında alınan bilirkişi raporunda, personelin soyunma odası olarak kullandığı yerin, özel alan olduğu yönünde görüş belirtildi.

GÜVENLİK AMAÇLI KONULDU

Sanıklar ise, yaptıkları savunmalarda, kamera konulan yerlerin kamusal alan olduğuna vurgu yaptı. Başhekim Mutlu, gizli kameraların, hastane binasının yapım sürecinde planlandığını ve bu kameraların o aşamada konulduğunu söyledi. Sanık Taş ise hastane genelindeki 144 kameranın güvenlik amaçlı konulduğunu kaydetti.

GİZLİLİK İHLAL EDİLDİ

Kocaeli 3. Asliye Ceza Mahkemesi yaptığı yargılama sonrası kararını verdi. Açıklanan gerekçeli kararda, gizli kamera konulan yerin, mağdurun özel hayatına ilişkin yer olduğuna işaret edildi. Mahkeme 3 sanığı, hem özel hayatın gizliliği hem görevi kötüye kullanmak suçundan mahkûm etti. 3 sanığa 9 bin 100’er lira adli para cezası verildi. Mahkeme para cezasının ertelenmesine ise yer olmadığına karar verdi.

KARAR KESİNLEŞTİ

Sanıklar kararı istinaf mahkemesine taşıdı. Dosyaya bakan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi yapılan başvuruyu reddetti. 8 Şubat tarihli karar, kesin olmak üzere oybirliği ile alındı.