SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Hastane morgunda gizli kamera şoku! Üç yöneticiye para cezası!
Kocaeli Üniversitesi Hastanesi morgu ile personelin çalışma odasındaki yangın söndürme cihazına gizli kamera koyan üç yönetici, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek ve görevi kötüye kullanmaktan suçlu buldu. Sanıkların bir üst mahkemeye yaptığı istinaf başvurusu da reddedildi. Hastanenin üç yöneticisine verilen adli para cezası kesinleşti.
Hastane morgunda gizli kamera şoku! Üç yöneticiye para cezası!
14 Şubat 2018 - Hürriyet
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

6 yıl kadar süren yargılama sürecine konu olay 23 Mayıs 2012’de ortaya çıktı. Türk Sağlık Sendikası’nın da temsilcisi olan hastane çalışanı Yalçın Gül, morgda görevli kadın personel P. M.’nin soyunma odasına ve kendisinin çalıştığı odadaki yangın söndürme cihazına gizli kamera konulduğunu tespit etti. Gül ve P.M. durum tutanak altına aldı.

İNTİHARA KALKIŞTI

Konu ortaya çıkınca, gizli kamera kaydı nedeniyle bir personelin işine son verildi. Yönetim, morg görevlisi P.M.’nin, soyunma odasında başını omzuna koyduğu C.B.’nin işine son verdi. Esas sıkıntıyı ise P.M. yaşadı. Olayın duyulmasından sonra P.M., hastanedeki bazı kişiler tarafından rahatsız edildi. Evli olan P.M., yaşadıkları yüzünden intihara kalkıştı.

HER ANI KAMERAYA ALINDI

Gizli kamera ile 3 ay boyunca her anının kayıt alındığını ortaya çıkaran Gül konuyu, avukatı Gül Esen Mirkelam aracılığı ile yargıya taşıdı. Soruşturma sonrası Başhekim Nazım Mutlu, hastane müdürü Öznur Gezer ve güvenlik sorumlusu Yunus Taş hakkında dava açıldı. Dava kapsamında alınan bilirkişi raporunda, personelin soyunma odası olarak kullandığı yerin, özel alan olduğu yönünde görüş belirtildi.

GÜVENLİK AMAÇLI KONULDU

Sanıklar ise, yaptıkları savunmalarda, kamera konulan yerlerin kamusal alan olduğuna vurgu yaptı. Başhekim Mutlu, gizli kameraların, hastane binasının yapım sürecinde planlandığını ve bu kameraların o aşamada konulduğunu söyledi. Sanık Taş ise hastane genelindeki 144 kameranın güvenlik amaçlı konulduğunu kaydetti.

GİZLİLİK İHLAL EDİLDİ

Kocaeli 3. Asliye Ceza Mahkemesi yaptığı yargılama sonrası kararını verdi. Açıklanan gerekçeli kararda, gizli kamera konulan yerin, mağdurun özel hayatına ilişkin yer olduğuna işaret edildi. Mahkeme 3 sanığı, hem özel hayatın gizliliği hem görevi kötüye kullanmak suçundan mahkûm etti. 3 sanığa 9 bin 100’er lira adli para cezası verildi. Mahkeme para cezasının ertelenmesine ise yer olmadığına karar verdi.

KARAR KESİNLEŞTİ

Sanıklar kararı istinaf mahkemesine taşıdı. Dosyaya bakan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi yapılan başvuruyu reddetti. 8 Şubat tarihli karar, kesin olmak üzere oybirliği ile alındı.

Anahtar Kelimeler:

gizli kamera morg hastane

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
gen ölümkongre anestezi reanimasyondiyabet beslenme tedaviboşanma avukatadvertorialmavi ışık biyolojik saatgizli kamera morg hastanehamşire hasta sağlıkta şiddetkanser çocukluk çağı kanseriStevens Johnson sendromu ilaç yan etlisiSağlık-Sen sağlık personeliakciğer kanseri sigaramalpraktis tıp hukuku sepsisTürk doktor Etiyopyasevgililer günü medikal hediye
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.