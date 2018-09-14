SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Hastane morgunda yaşananlar soruşturma başlattı... Cenazeler karıştı!
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde morgda cenazelerin karışması nedeniyle, defnedilen cenaze mezardan çıkarılarak gerçek sahiplerine teslim edildi.
Hastane morgunda yaşananlar soruşturma başlattı... Cenazeler karıştı!
14 Eylül 2018 - İHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Olay, Gölbaşı İlçe Devlet Hastanesi morgunda meydana geldi. Gölbaşı ilçe merkezinde ikamet eden ve nefes darlığı nedeniyle hastanede hayatını kaybeden Ayşe Özgenel (67) hastane morguna kaldırıldı. 

Gölbaşı ilçesine bağlı Harmanlı beldesinde ikamet eden ve yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Ümmü Akat'ın (97) cenazesi de morga konuldu.

Gün içerisinde Ayşe Özgenel’in yakınları morga gelerek, görevli ile birlikte morgda cenaze yıkama işlemini yaptı. Cenazenin yüzüne dikkat etmeyen yakınları Ayşe Özgel sanarak, Ümmü Akat’ın cenazesini yıkadı. Ayşe Özgel sanılarak Ümmü Akat’ın cenazesi Gölbaşı Belediyesi İlçe Mezarlığı'na defnedildi.

Aynı gün Ümmü Akat’ın yakınları da morga gelerek cenazelerini almak istedi. Yıkamak için cenazelerinin yüzünü açan yakınları gördükleri karşısında şaşkına döndü. Görevli tarafından verilen cenazenin Ümmü Akat’a ait olmadığı fark edildi. Cenazelerin karıştığı ortaya çıktı. Morgda başka cenaze olmaması nedeniyle Ümmü Akat’ın cenazesinin Ayşe Özgel’in cenazesiyle karışmış olabileceği kanaatine varıldı.

Ümmü Akat’ın yakınları hastane yönetimine başvurdu. Kendi cenazelerinin başka bir aile tarafından gömüldüğünü öğrenen aile bunun üzerine Cumhuriyet Savcılığına başvurdu. Cumhuriyet Savcılığı mezarın açılması için gerekli izinleri verdi.

Gerekli izinlerin alınmasının ardından Gölbaşı İlçe Mezarlığı'na Ayşe Özgel diye defnedilen Ümmü Akat’ın mezarı açıldı. Akat’ın cenazesi mezardan çıkartılarak yakınlarına teslim edildi. Yakınları Akat’ın cenazesini Harmanlı Beldesi Mezarlığı'nda defnetti.

Hastane morgundan alınan Ayşe Özgel’in cenazesi ise daha sonra Gölbaşı Belediyesi İlçe Mezarlığı'na defnedildi.

Her iki cenazenin yakınları da olayda kasıt olmadığını ancak daha dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Yaşanan olayla ilgili idari soruşturma başlatıldı.

Anahtar Kelimeler:

morg hastane cenaze ayse ozgel ummu akat

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
3
1) bozeren (nş uz dr)
14.09.2018 15:42:25
cenaze sahipleri karıştı demek!:)) ilginç bir yaklaşım olmuş.biraz dikkat etselerdi karışmazdı cenaze sahipleri! :))
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
prostat kanseri üroonkoloji derneği başkanı sinan sözen Faith Canter idrar bilim insanlari75. yil devlet hastanesi kadın doğum kürtajokul kazası çocuk burun kanaması düşme turnike turk noroloji dernegi beyin damar hastaliklari 2. turkiye inme akademisibülent ecevit üniversitesi tıp fakültesi akreditasyonesogü tıp fakültesi prof. dr. kemal senocakoftalmoloji vsy biotechnologykayseri şehir hastanesi Türk Uyku Tıbbı Derneği hikmet yılmaz buerger Tromboanjitis obliterans Selim Fındıkkıran morg hastane cenaze ayse ozgel ummu akatlenfoma hoçkin Prof. Dr. İhsan Karadoğannamık kemal üniversitesi pardus sepsis tedavi yontemleri yogun bakim uniteleri turk dahili ve cerrahi bilimlervaris tedavikardiyoloj koroner fizyoloji bilgisayarli tomografiig nobel odulleri akira horiuchikamu hastaneleri genel muduru prof. dr. murat alper seher celikbati nil virusu hacettepe universitesi prof. dr. murat akova
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.