Hastane otoparkında silah sesleri: 1 ölü

İddiaya göre, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin mutfak bölümünde çalışan Zülfikar Tüdeş (35) ile yeğeni E.A'nın (20) eski erkek arkadaşı Muhammed D. (30) arasında hastanenin otoparkında tartışma çıktı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Tüdeş tabancayla yaralandı. Ağır yaralı olarak acil servise getirilen Tüdeş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Zanlı Muhammed D, polis merkezine giderek teslim oldu.
Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan zanlı, işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.
|İlan Tarihi
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|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|06/07-08/07
|8. Solunum Zirvesi
|GÖĞÜS...
|ARTV
|12/07-15/07
|AVRASYA Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi 2018
|BESLENME...
|ANKA
|07/09-09/09
|1. Uluslararası Katılımlı Dental ve Oral Enfeksiyonlar Kongresi
|DİŞ...
|SAKA
|06/09-09/09
|6. Uluslararası Ürojinekoloji Kongresi
|KADIN...
|İSTA
|08/09-09/09
|JİNEKOLOJİK MALİGNİTELER KURSU
|KADIN...
|İZMİ
|14/09-15/09
|Genç Alerjistler ile Alerjide Yenilikler Sempozyumu
|DERMATOLOJİ
|İZMİ
|13/09-16/09
|2.Türkiye İnme Akademisi
|NÖROLOJİ
|İSTA