Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Hastane otoparkında yangın
Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkında, otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü
Hastane otoparkında yangın
19 Şubat 2020 - DHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

DARICA - Olay, saat 10.00 sıralarında, Darıca'daki Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkında meydana geldi. Park halindeki 55 ABV 743 plakalı otomobilin motor bölümünde yangın çıktı.

Hastanenin özel güvenlik personeli ve diğer çalışanlar, alevlere müdahale ederken, itfaiyeye haber verildi. İhbarla otoparka gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Araç, çekiciyle taşınırken, sahibine ulaşılamadı. 

Anahtar Kelimeler:

farabi egitim ve arastirma hastanesi yangin

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.