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Hastane personeline darp davası kararı: 1 yıl 3 ay hapis cezası
Adana'da hastanenin acil servisinde 4 özel güvenlik görevlisi ve bir çalışanı darbettikleri gerekçesiyle yargılanan 5 sanıktan 2'si bir yıl üçer ay hapis cezasına mahkum edildi
Hastane personeline darp davası kararı: 1 yıl 3 ay hapis cezası
22 Ekim 2018 - AA
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Adana 10. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya ara kararla tahliye edilen sanıklar Abdil U, Sefa U. ve Erol Y. ile tutuksuz yargılanan Filiz U, Mustafa U. ve müştekiler katıldı.

Sanıklardan Abdil U, sanık Sefa U'nun oğlu olduğunu ve olay günü kaza yapmasının ardından hastanenin acil servisinde tedavi gördüğünü söyledi.

Güvenlik görevlilerinin kendilerini içeri almadığını belirten Abdil U, bunun üzerine tartışma çıktığını ve ardından da arbede yaşandığını ifade etti.

Erol Y. ise tartışma sırasında bir güvenlik görevlisinin küfrettiğini ve bu nedenle arbede yaşandığını ileri sürdü.

Filiz U. da acil serviste oğlunun yanında olduğunu anlatarak, arbede sesini duyunca dışarı çıktığını ve kadın güvenlik görevlisinin kendisine tokat attığını iddia etti.

Diğer sanıklar ise olaya karışmadıklarını öne sürdü. 

Müşteki güvenlik görevlisi A.D. sanıkların kendilerine küfrettiğini, müşteki E.E. de sanıklardan Filiz U'nun kendisine tokat attığını iddia etti.

Güvenlik görevlileri ve hastane çalışanı, sanıklardan şikayetçi olmadıklarını belirtti.

Mahkeme hakimi, sanıklardan Abdil U. ile Erol Y'yi "kasten yaralama" suçundan bir yıl üçer ay hapis cezasına mahkum etti. Sanıkların cezalarının ertelenip bir yıl denetim süresine tabi tutulmalarına hükmedildi.

Hastanedeki darp olayına 17 yıla kadar hapis cezası istemi 

Mahkeme, tüm sanıkların "hakaret" suçundan beraatine karar verdi. 

Adana'da Sefa U, 3 Mayıs'ta trafik kazası geçirdiği için kontrol amacıyla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılmış, Sefa U. ile 4 yakınının acil servisteki tartışma sırasında güvenlik görevlileri ile hastane çalışanını darbettikleri öne sürülmüştü. 

Adana'da hastane çalışanlarına darbın görüntüleri dava dosyasında 


Güvenlik görevlilerinin şikayetçi olması üzerine "basit yaralama, hakaret ve yaralama" suçlarından Abdil U. ve Erol Y'nin 17'şer yıl, Filiz U'nun 15 yıl, Sefa U'nun 12 yıl 6 ay ve Mustafa U'nun da 1 yıl 6 ay hapisle cezalandırılması istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 10. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

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People
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1) murat celikten (uzman)
22.10.2018 16:56:57
Al sana adalet!!!
Hakarete beraat, darba erteleme vermiş kapatmış davayı.
Aynı şeyi hakim savcıya yap gör bakalım noluyor.
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