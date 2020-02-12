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Hastane sahibi FETÖ üyesine hapis cezası
Van'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan ve sahte kimlikle yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalanan iş insanı Ö.Ç'ye 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi
Hastane sahibi FETÖ üyesine hapis cezası
12 Şubat 2020 - AA
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VAN - Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında, 2015'te kayyum atanan ve sonrasında TMSF'ye devri gerçekleştirilen Özel İstanbul Hastanesi ve bir otomobil bayisinin ortağı olan Ö.Ç. hakkında, otomobil firması ve hastane gelirlerini örgüt üyesine aktardığı, örgütün toplantılarına katıldığı, hastane çalışanlarını gazete, dergi almaya zorlayarak örgüte gelir sağladığı gerekçesiyle "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan açılan davanın karar duruşması görüldü.

Van 5. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu sanık ile avukatı salonda hazır bulundu.

Sanık ve avukatının suçlamaları reddederek beraat kararı verilmesini talep ettiği duruşmada, savcılık sanığın cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

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fetopdy ozel istanbulhastanesi

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