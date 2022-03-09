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Hastane servisinde silahlı saldırı! Refakatçi gibi davrandı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dün silahlı saldırıya uğrayan bir kişi, tedavi gördüğü hastaneye refakatçi gibi giren şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Hastane servisinde silahlı saldırı! Refakatçi gibi davrandı
09 Mart 2022 11:51 - İHA Akın Küçükkurt
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Dün saat 20.30 sıralarında Karşıyaka ilçesine bağlı Alaybey Mahallesi 1960. Sokak'ta kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından tabanca ile vurulan İbrahim Toprak (35), tedavi edilmek üzere İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Servisi'ne kaldırıldı.

Daha önceden aralarında husumet bulduğu öğrenilen A.Ç. (27), bugün saat 17.15 sıralarında ziyaret saatinde refakatçi gibi girdiği hastanede İbrahim Toprak'ı kasığından tabancayla vurdu. Yaralanan Toprak'a ilk müdahale serviste bulunan sağlık çalışanları tarafından yapıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı, güvenlik gerekçesiyle başka bir hastaneye sevk edildi.

Öte yandan polis ekipleri, silahlı saldırganı kısa süre içerisinde suç aletiyle kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldüğü bildirildi.

Hastaneye böyle girmiş

Öte yandan saldırganın hastaneye refakatçi gibi girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelinin hastaneye Görüntülerde, A.Ç.'nin İbrahim Toprak'ın bulunduğu odaya girdiği ve silahını ateşlediği ve poliklinikten kaçtığı görülüyor.

 

 

Anahtar Kelimeler:

izmir karsiyaka refakatci silahli saldiri husumetli

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