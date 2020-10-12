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Hastane tuvaletlerine dikkat! En fazla koronavirüs orada tespit edildi!
2020 ESCMID Koronavirüs Hastalığı Konferansı’nda (ECCVID) sunulan çalışmaya göre, Covid-19 hastalarının etrafındaki havanın yanı sıra, hasta tuvaletleri ve halka açık alanların hepsi SARS-CoV-2 ile önemli düzeyde kontaminasyon gösteriyor
Hastane tuvaletlerine dikkat! En fazla koronavirüs orada tespit edildi!
12 Ekim 2020 15:02 -
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MEDİMAGAZİN-Hastane ortamlarında SARS-CoV-2 virüsünün bulaşıcılık düzeyi ile ilgili tartışmalar halen devam ediyor. Bu çalışmada yazarlar, hastane ortamlarında SARS-CoV-2 ile hava kontaminasyonu, viral yük ve partikül boyutu ve kontaminasyonla ilişkili faktörlerle ilgili mevcut kanıtları gözden geçirdi.

Fransa, Nantes Üniversitesi Hastanesi Merkezinden Dr. Gabriel Birgand ve meslektaşları, 1 Aralık 2019 ile 21 Temmuz 2020 tarihleri arasında, hastane ortamlarında SARS-CoV-2 hava kontaminasyonunu detaylandıran ilgili makaleleri araştırdı. Çalışmada SARS-CoV-2; viral RNA pozitiflik oranı, kültür, ortama, klinik duruma, hava ventilasyon sistemine ve hastadan uzaklığa göre tanımlanarak karşılaştırıldı. Toplamda ise 17 makale incelemeye dahil edildi.

Dr. Birgand, hasta tuvaletlerinde pozitiflik oranının yüzde 23.8, klinik alanlarda yüzde 9.5, personel alanlarında yüzde 12.4 ve diğer halka açık alanlarda yüzde 6 olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Ortalama SARS-CoV-2 RNA oranları konsantrasyonları ise hasta tuvaletlerinde hasta bakım odalarına göre 10 kat daha yüksekti.

Yazarlar, tuvalet ve banyolarda, personel ve halka açık alanlarda bulunan yüksek viral yüklerin, bu alanların temizlik önlemleri ve kişisel koruyucu ekipman kullanımı ile doğrudan bir ilişkisi olduğunu vurguluyor.

 

Anahtar Kelimeler:

covid-19 koronavirus hasta tuvaleti

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