SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Hastanede 39 bebekte superbug tespit edildi... Hastanenin durumu kararlaştırılıyor
Romanya'nın başkenti Bükreş'teki bir doğumevinde, 39 bebekte ilaç tedavisine dirençli bir "süper bakteri" (superbug) tespit edildi.
Hastanede 39 bebekte superbug tespit edildi... Hastanenin durumu kararlaştırılıyor
11 Aralık 2018 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Salgın nedeniyle 30 Kasım'da geçici olarak kapatılan Giulesti Kadın Doğum Hastanesi Sözcüsü Raluca Alexandru, yapılan testlerin 39 bebeğe konulan bakteri tanısını doğruladığını belirtti. 

Geçen ay antibiyotiklere karşı dirençli bir süper bakteri olan "Staphylococcus aureus" teşhisi konan yenidoğanların sayısının 3 kat arttığı ve 39'a yükseldiği bildirildi.

Sağlık Bakanı Sorina Pintea, hafta sonuna kadar hastanenin kapalı kalıp kalmayacağına karar vereceğini söyledi.

Salgının nasıl başladığı henüz bilinmezken, yetkililer hastanede hijyen şartlarına uyulmadığını öne sürdü.

Süper bakteri testi pozitif çıkan 11 personelin de geçici olarak işten uzaklaştırıldığı bildirildi.

Bükreş'teki 3 çocuk hastanesinde tedaviye alınan bebeklerde bakteriden kaynaklı ölüm vakası ise kaydedilmedi.

Bakteri genellikle ciltte veya burun deliklerinde semptomlara neden olmadan yaşıyor ancak kan dolaşımına girmeleri halinde tehlikeli olabiliyor.

Anahtar Kelimeler:

romanya sorina pintea saglik bakani

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Mardin İl Sağlık Saffet YavuzKayseri Şehir Hastanesi 3 Tesla MR görüntüleme sistemiSanta Farma Türkiye Alzheimer Derneği Vodafone İstanbul Talasemi Prof. Dr. Duran Canatan Pediatrik Hematolojisağlıkta şiddet Midyat Devlet Hastanesi Yaşar DağMersin doktor uyuşturucu esrar Antalya Hasan Şişli hekim Kahramanmaraş Doç. Dr. Ökkeş Bilal Tülay BülbülRomanya Sorina Pintea Sağlık Bakanı
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
14/12-15/128. Türkiye Tiroid Hastalıkları KongresiENDOKRİNO...ANKA
14/12-16/128. Ulusal Sitopatoloji KongresiTIBBİ...İZMİ
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.