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Hastanede asansör yere çakıldı: Kardiyoloji uzmanının bacağı kırıldı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asansör çakılınca içinde bulunan doktorun ayağı kırıldı
Hastanede asansör yere çakıldı: Kardiyoloji uzmanının bacağı kırıldı
04 Ocak 2019 - DHA
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asansör 2 kat düştü.

Asansörde bulunan 7 kişiden Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Biteker'in bacağı kırıldı, diğer kişiler olayı yara almadan atlattı.

Ameliyatına karar verilen Doç. Dr. Biteker'in 3'üncü kata çıkarılması için sedyeyle bindirildiği asansör de arızalandı.

15 dakika mahsur kalan Doç. Dr. Murat Biteker, başka asansörle kata çıkarılarak ameliyat edildi.

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10
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
04.01.2019 17:15:37
Üniversitenin ismini yeni duyuyorum, aynı anda iki asansörün bozulması olayını kabul edilebilir bulmuyorum. İdarenin bu konuda anlaşmalı teknik servisi iyice sıkıştırması şart. Geçmiş olsun dileklerimi sunduğum kardiyolog kardeşimiz aceba asansör bakım ekibindeki birilerinin kardiyak anjiyosunda komplikasyon olarak damarı zedeleseydi ne kadar tazminat öderdi diye fikir cambazlığı da yaptım.
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