Hastanede asansör yere çakıldı: Kardiyoloji uzmanının bacağı kırıldı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asansör 2 kat düştü.
Asansörde bulunan 7 kişiden Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Biteker'in bacağı kırıldı, diğer kişiler olayı yara almadan atlattı.
Ameliyatına karar verilen Doç. Dr. Biteker'in 3'üncü kata çıkarılması için sedyeyle bindirildiği asansör de arızalandı.
15 dakika mahsur kalan Doç. Dr. Murat Biteker, başka asansörle kata çıkarılarak ameliyat edildi.
|İlan Tarihi
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|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|10/01-11/01
|1. Ege Menopoz ve Osteoporoz Sempozyumu
|KADIN...
|İZMİ
|10/01-12/01
|5. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
|FİZİKSEL...
|İZMİ
|11/01-12/01
|5. Multidisipliner Tiroid Kanseri Sempozyumu
|ENDOKRİNO...
|ANKA
|11/01-12/01
|8. Adrenal Gonad ve Nöroendokrin Tümörler Sempozyumu
|TIBBİ...
|DENİ
|12/01-13/01
|Estetik Plastik Cerrahi Derneği 23. Ulusal Kongresi
|PLASTİK,...
|İSTA
|12/01-13/01
|Meme Kanserinde Yeni Yaklaşımlar Eğitim Toplantısı
|GENEL...
|İSTA
|17/01-19/01
|Ulusal Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi
|GÖĞÜS...
|ANTA