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Hastanede çalışıyordu... CHP’li eski vekilin 33 yaşındaki yeğeni, koronavirüsten hayatını kaybetti
Gerçek Gündem'in haberine göre; CHP 24. Dönem Amasya Milletvekili Ramis Topal'ın İstanbul'da yaşayan 33 yaşındaki yeğeni Dilek Tahtalı corona virüsünden dolayı hayatını kaybetti.
Hastanede çalışıyordu... CHP’li eski vekilin 33 yaşındaki yeğeni, koronavirüsten hayatını kaybetti
25 Mart 2020 18:04 - Gerçek Gündem
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İstanbul’da özel bir hastanede hasta kabulde çalışan 33 yaşındaki Dilek Tahtalı, 1 tedavi gördüğü Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

ESKİ VEKİLİN YEĞENİ

Gerçek Gündem’in haberine göre hayatını kaybeden Dilek Tahtalı’nın CHP 24. Dönem Amasya Milletvekili Ramis Topal’ın yeğeni olduğu ve 12 gündür karantinada bulunan Tahtalı’nın ailesinin ise test sonuçlarının negatif çıktığı öğrenildi.

TANI KONULMUŞTU

Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen hastane muayene formunda, 23 Mart 2020 tarihinde 33 yaşındaki Dilek Tahtalı için corona virüsü (Covid-19) tanısı konulmuştu.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen ölüm belgesine “Bulaşıcı Hastalık (Doğal Ölüm)” yazıldı.

 

Dilek Tahtalı’nın vefatı sonrası, cenazesinin memleketi Amasya’da Beden Köyü’nde yarın (26 Mart Perşembe) defnedileceği ve ölümünün corona virüsünden olduğunu duyuran İstanbul Beden Köylüler Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından sosyal medyada şu paylaşım yapıldı:

* Köyümüz halkından İstanbul’da ikamet etmekte olan İsmail ve Şenel Tahtalı’nın biricik kızları Dilek Tahtalı, yakalandığı hastalığa (KORONAVİRÜS) yenik düşerek hakka yürümüştür.

* Cenazesi tedavi gördüğü hastaneden alınarak Beden Köyü’ne götürülecek olup 26 Mart 2020 Perşembe günü köy mezarlığında toprağa verilecektir.

Dilek kızımıza Allah’tan rahmet, başta anne ve babası olmak üzere tüm sevenlerine ve Beden Köyü halkına başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Anahtar Kelimeler:

dilek tahtali corona virus

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