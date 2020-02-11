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Hastanede cinayet: Amcasını öldürdü
Kars'ın Kağızman ilçesinde devlet hastanesinin kantinini işleten Mehmet Demir (43), iddiaya göre bir süre önce ağabeyi ölünce dul kalan yengesini kaçırdı. Annesinin kaçırılmasını hazmedemeyen Ahmet Demir (26), dün sabah amcasını çalıştığı hastanede tabancayla vurarak öldürdü ardından polise teslim oldu
Hastanede cinayet: Amcasını öldürdü
11 Şubat 2020 - DHA
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KARS- Kars'ın Kağızman ilçesinde devlet hastanesinin kantinini işleten Mehmet Demir (43), iddiaya göre bir süre önce ağabeyi ölünce dul kalan yengesini kaçırdı.

Annesinin kaçırılmasını hazmedemeyen Ahmet Demir (26), dün sabah amcasını çalıştığı hastanede tabancayla vurarak öldürdü ardından polise teslim oldu.

 

Anahtar Kelimeler:

kars kagizman hastane

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