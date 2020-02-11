Hastanede cinayet: Amcasını öldürdü

KARS- Kars'ın Kağızman ilçesinde devlet hastanesinin kantinini işleten Mehmet Demir (43), iddiaya göre bir süre önce ağabeyi ölünce dul kalan yengesini kaçırdı.
Annesinin kaçırılmasını hazmedemeyen Ahmet Demir (26), dün sabah amcasını çalıştığı hastanede tabancayla vurarak öldürdü ardından polise teslim oldu.
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|12/03-15/02
|4.TATD Kurs Günleri Kongresi
|ACİL TIP
|ANTA
|28/02-29/02
|Gastroenteroloji Günleri
|GASTROENT...
|ANKA
|05/03-08/03
|16. FTR ULUDAĞ SEMPOZYUMU
|FİZİKSEL...
|BURS
|05/03-08/03
|16. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi & 5. Bursa Aile Hekimliği Kongresi & 10. Uludağ Hemşirelik Kongresi
|AİLE...
|BURS
|05/03-08/03
|4. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi
|DİĞER
|İSTA
|08/03-11/03
|16. Uludağ Pediatri Kış Kongresi
|PEDİATRİ
|BURS
|12/03-15/03
|15. Uludağ Nöroloji Günleri
|NÖROLOJİ
|BURS