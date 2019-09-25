Hastanede çocuklar ameliyata akülü araba ile giriyor

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nde İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz'ın çağrısı ile çalışanlar kendi aralarında para toplayıp hastaneye 2 akülü araba aldı. Hastaneye sünnet ve diğer cerrahi müdahaleler için gelen çocuklar ameliyathaneye akülü arabalarla gitmeye başladı. Bu sayede çocuklarda ameliyat korkusu gelişmesinin önüne geçildi.

Çocuklar ameliyata girerken ağlamak yerine daha mutlu oluyor. Ayrıca ameliyathane kapısında da annelerinden operasyon hazırlığı süresince ayrılmayan çocuklar yine doktorların kendi imkanları ile çizdiği çizgi film karakterlerinin olduğu odada bekletiyor. Yapılan uygulamalar sonucunda çocukların ameliyat sonrası daha kolay uyandığı ve korku oluşumunun en aza indiği görüldü.

Oğlunu hastaneye sünnet olmak için getiren İsmail Turan, "Çocuğumuzu sünnet yaptırıyoruz. Uygulama çocukların korkusunu yeniyor. Çocuklara heyecan veriyor. Ameliyata daha mutlu bir havada girip çıkıyorlar. Çocuklar için güzel bir atmosfer oluyor" dedi.

'AMELİYATTAN HEM ÖNCE HEM SONRA DAHA RAHAT BİR İYİLEŞME SÖZ KONUSU'

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Hamid Özmen, çocuklarda korkuyu en aza indirmeyi hedeflediklerini belirterek, "İl Sağlık Müdürümüz Dr. Yasin Yılmaz'ın öncülüğünde merkez ilçede görev yapan sözleşmeli sağlık personellerin topladıkları paralarla hastanemize 2 akülü araba alarak çocuklarımızın ameliyathaneye girerken bu arabalarla girmelerini istedik. Bunun sebebi çocuklar ameliyathaneye girişte anne ve babadan ayrılmaları sonucunda yoğun anksiyete yaşamaktalardı. Bu çocukların ameliyat ve ameliyat sonraki süreçlerinde etkiliydi. Ama şunu gözlemledik. Akülü arabalarla ameliyathaneye giren çocuklarımızda hem ameliyat süreci hem ameliyat sonra ki süreçte daha rahat bir iyileşme ve konfor süreci olduğunu gözlemledik. Uygulama bu şekilde sürüyor" dedi.

'ANKSİYETEYİ DÜŞÜREREK ANESTEZİK AJANDANIN DOZLARINI AZALTTIK'

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Anestezi ve Animasyon Uzmanı Özgür Düzgöl ise uygulamayla çocuklarda anksiyete gelişmesini en aza indirdiklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Çocuk hastalarımızın ameliyat aşamasında hastaneye girdikleri zaman yoğun bir anksiyete yaşıyorlar. Doktor korkusu, iğne korkusu gibi korkularla ameliyat olacağı güne kadar çocukta stres gelişiyor. Bu stresi minimum seviyeye indirmemiz gerekiyor. Çünkü uygulanan anestezik ajanların dozlarında artırım yapmamız gerekebiliyor. Bunun için kendi hastanemizde özellikle çocuk hastaların ameliyat öncesi hazırlıkların yapıldığı aşamalarda küçük bir duvara kendi imkanlarımızla bazı çizgi film karakterlerinin çizimlerini yaptık. Çocuklarımıza birkaç oyuncak tedarik ettik. Bu ameliyatı beklerken hazırlık aşamasında yoğun anksiyete gelişmesini engellesin diyeydi.

Daha sonra bu aşamada başarılı olduğumuzu gördük. Annelerden çocuklarını son aşamaya kadar ayırmıyoruz. Arkasından başhekimliğimizde uygulamayı bir tık ileri götürerek çocukları ameliyathaneye getirirken akülü arabayla getirirsek nasıl olur diye düşündük. Mevcut uygulama bizim anestezi açısından istediğimiz şekilde anksiyetenin azaltılması ve içerde uygulanan anestezik ajanların dozlarının azalmasına yol açtı. Güzel bir uygulama oldu. Tıbbi olarak bununla ilgili yayınlarda mevcut. Ne kadar anksiyeteyi düşük seviyede tutarsak anestezik ajanların kullanılmasında kalite ve güvenlik yüksek olur."

