Hastanede dehşet anları: Biyologu rehin alıp, hastaneyi talan ettiler

Yakınları ölen bir grup, Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim Araştırma Hastanesini birbirine katarak bir hastane çalışanını rehin aldı. Hastane güvenliği Biyolog Serap Emre’yi saldırganların elinden son anda kurtardı.

Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim Araştırma Hastanesinde yaşanan bir olayda, yakınlarını kaybeden bir grup, sağlık görevlilerine saldırarak hastaneyi birbirine kattı. Saldırganlar daha da ileri giderek hastanede biyolog olarak görev yapan, aynı zamanda Biruni Üniversitesi öğretim görevlisi Serap Emre’yi rehin alarak linç etmeye kalktı ve boğazına kırık cam dayadı.

Güvenlik görevlileri Emre’yi saldırganların elinden son anda kurtardı. Emre’nin yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar ve darp izleri oluştu. Güvenlik kameralarının her anını kaydettiği olayın görüntüleri savcılığa teslim edildi. Ancak olayın üzerinden bir hafta geçmesine rağmen saldırganlarla ilgili herhangi bir gelişme yaşanmadı.

SAĞLIK-SEN AÇIKLAMA YAPTI

Sağlık-Sen bu olay üzerine Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi önünde bir basın açıklaması yaptı. Sağlık çalışanlarının da destek verdiği eylemde saldırıya uğrayan Serap Emre de katıldı. Bir hafta önce saldırıya uğrayan Emre’nin saldırının şokunu üzerinden atamadığı gözlenirken, arkadaşlarının desteğiyle ayakta durması dikkat çekti.

Sağlık-Sen İstanbul 1 Nolu Şube Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada yaşanan olayın detayları şöyle anlatıldı.

“Geçtiğimiz günlerde Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim Araştırma Hastanemizde bir hasta yakını tarafından, üstelik de olayla hiçbir ilgisi bile olmadığı halde tek suçu o anda olayın gerçekleştiği koridordan geçmek olan Biyolog Serap Emre kardeşimizin boğazına kırık cam parçasının dayanması ve saçlarından tutularak yerlerde sürüklenmesi dumanı üzerinde bir şiddet vakasıdır.''

BÜTÜN HASTANEYİ KIRIP DÖKTÜLER

Tüm kliniği şiddet sarmalına sokan hasta yakınları gözü dönmüşçesine etraflarında gördükleri tüm sağlık çalışanlarına şiddet uygulamaya kalkışmıştır. Şiddeti uygulayan, hastaneyi kırıp döken, kamu malına zarar veren, birçok sağlık çalışanına saldıran şahıs elini kolunu sallayarak dolaşırken sağlık çalışanlarının o hastanede güvenli bir şekilde hizmet vermeye devam etmesi ne kadar sağlıklıdır.