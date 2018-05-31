Hastanede fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada; Siirt Devlet Hastanesi'nde çalışan bazı personelin, para karşılığı fuhşa yönelik yer ve müşteri temini yaptığı bilgileri üzerine, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'nce şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, 3 aydır sürdürülen çalışma sonucunda, bugün sabah saatlerinde Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimat doğrultusunda, polis ekiplerince eş zamanlı operasyon yapıldığı kaydedildi.
Operasyonda, memurlar S.E., O.K. ve S.E. ile görevli M.Ç. olmak üzere toplam 4 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
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|Kategori
|Tarih
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|Yer
|31/05-02/06
|FETAL TIP PRENATAL TANI SEMPOZYUMU
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|ANKA
|03/06-09/06
|Tıpta Bütüncül Yaklaşımlar Ulusal Kongresi
|TIP EĞİTİMİ
|ANTA
|21/06-23/06
|4. Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp Damar Cerrahisi Kongresi
|KALP VE...
|İSTA
|22/06-24/06
|4. Ürojinekoloji'de Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu
|ÜROLOJİ
|ANKA
|22/06-24/06
|Ege Periton Kanseri ve Sıcak Kemoterapi Sempozyumu
|TIBBİ...
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|30/06-30/06
|7.Nöroradyoloji Okulu
|RADYOLOJİ
|ANKA
|29/06-01/07
|Jinekolojik Laparoskopi Histeroskopi Sistoskopi Kadavra Kursu
|KADIN...
|İSTA