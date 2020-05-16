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Hastanede gergin anlar! Hemşire Macron'un önünü kesip hesap sordu
Fransa'nın başkenti Paris'teki Pitie-Salpetriere Hastanesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sağlık çalışanlarının öfkesiyle karşılaştı.
Hastanede gergin anlar! Hemşire Macron'un önünü kesip hesap sordu
16 Mayıs 2020 14:51 - Haber7
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Macron'un önünü kesen bir hemşire, daha iyi bir çalışma ortamı ve daha iyi bir ücret talep ettiklerini söyledi. "Biz umutsuzuz. Artık sana inanmıyoruz" diyen hemşire, tek bir maskeyi uzun saatler kullandığını belirterek "Biz Avrupa'nın utancıyız" ifadelerini kullandı.

Macron ise Kovid-19'a karşı verilen mücadelenin değerli olduğunu, iyi enerjinin düşmesini ve umutsuzluğun yerleşmesini istemediğini söyledi.

Macron hemşirenin "artık sana inanmıyoruz" sözlerine ise "Ben söz vermiyorum. Bana bu konuda inanmama hakkın var, çünkü söz vermiyorum." diye karşılık verdi.

Anahtar Kelimeler:

macron hemsire

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