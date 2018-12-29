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Hastanede güvenlik görevlisini darbeden iki kişi tutuklandı
Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
Hastanede güvenlik görevlisini darbeden iki kişi tutuklandı
29 Aralık 2018 -
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EDİRNE (AA) - Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde, hasta yakınları tarafından sözlü şiddete maruz kalan hemşireyi korumaya çalışan güvenlik görevlisini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan M.Y. (29) ve S.D. (42) adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

- Olay

Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde, hasta yakınları tarafından sözlü şiddete maruz kalan hemşireyi korumaya çalışan güvenlik görevlisi Çağlar K. 2 kişi tarafından darbedilmişti. Olayla ilgili M.Y. ve S.D. gözaltına alınmıştı.

Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, olayda hem çalışanlara hem hasta yakınlarına hem de kamu mallarına zarar vermeleri nedeniyle şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıklamıştı.

Anahtar Kelimeler:

saglikta siddet tutuklama

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