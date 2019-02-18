Hastanede hırsızlık alarmı: Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı

Hastanenin Radyoloji Bölümüne giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bilgisayar monitörü, 3 bilgisayar belleği, 2 klavyeyi alarak kaçtı.
Hastane görevlilerinin ihbarı üzerine polis, hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
Üç kişi oldukları belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|21/02-22/02
|17.Çukurova Pediatri Günleri
|PEDİATRİ
|ADAN
|21/02-23/02
|3.Çukurova Hepatoselüler Karsinoma Kongresi
|GASTROENT...
|ADAN
|22/02-23/02
|4. İstanbul Hipofiz Sempozyumu - Hipofiz Adenomlarının Tedavisinde Endoskopik Endonosal Kafa Tabanı Cerrahisi Kursu ve 2. Hipofiz Hastalıklarında Hemşirelik Bakım Kursu
|BEYİN VE...
|İSTA
|21/02-23/02
|6. Marmara Pediatri Kongresi
|PEDİATRİ
|İSTA
|21/02-24/02
|7.Pediatrik Probiyotik Prebiyotik Akademisi
|PEDİATRİ
|ANTA
|01/03-02/03
|11.Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi
|HEMATOLOJİ
|ANTA
|28/02-03/03
|11. Çapa Nefroloji ve Transplantasyon Günleri
|NEFROLOJİ
|SAKA