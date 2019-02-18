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Hastanede hırsızlık alarmı: Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı
Kastamonu Devlet Hastanesinden hırsızlık yapıldı
Hastanede hırsızlık alarmı: Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı
18 Şubat 2019 - AA
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Hastanenin Radyoloji Bölümüne giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bilgisayar monitörü, 3 bilgisayar belleği, 2 klavyeyi alarak kaçtı.

Hastane görevlilerinin ihbarı üzerine polis, hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Üç kişi oldukları belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Anahtar Kelimeler:

devlet hastanesi radyoloji kastamonu devlet hastanesi

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