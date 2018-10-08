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Hastanede hırsızlık suçlaması: Başhekim inceleme başlattı!
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde eşi ile acil servise giden bir hasta, hastanede yeşil reçete ile satılan bir ilacı aldıkları iddiasıyla görevliler tarafından aranmak istedi. Kısa sürede yanlış anlaşılma ortaya çıkınca rencide edildiğini söyleyen hasta dilekçe ile şikayette bulundu. Hastane başhekimi ise konuyla ilgili inceleme başlatıldığını ifade etti
Hastanede hırsızlık suçlaması: Başhekim inceleme başlattı!
08 Ekim 2018 - İHA
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İddialara göre 4 Ekim 2018 akşamı saat 23.50 sıralarında Levent Ş., ayak burkulması şikayeti üzerine Alaplı Devlet Hastanesi acil servisine başvurdu. Eşi Dilara Ş. ile acil serviste muayene olduktan sonra röntgen filmlerinin sonuçlarını bekleyen Levent Ş., normalde yeşil reçete ile satılan ve iyi korunması gereken bir ilacın kaybolduğu, ilacın ise kendisinin aldığı yönünde hastane görevlilerinin ithamı ile karşı karşıya kaldı. Levent Ş. ilacı almadığını söylese de görevlileri ikna edemedi. Ardından acil doktorunun muayene odasına iki güvenlik görevlisi tarafından kilitlendi. Görevliler Levent Ş.'nin eşinin çantasına da el koyarak içine bakmak istedi. Görevlilerden polis çağrılmasını isteyen mağdur Levent Ş. olumlu yanıt alamayınca bir süre hırsızlık şüphesiyle karşı karşıya kaldı. Görevliler, ilacı başka bir yerde bulmaları üzerine yanlış anlaşılma ortaya çıktı. Yaşanan olay sonrasında durumu dilekçe ile Alaplı Devlet Hastanesi Başhekimliğine bildiren Levent Ş. psikolojisinin bozulduğu ve boş yere hırsızlıkla suçlandığı gerekçesiyle yetkili kurumlara şikayette bulundu. 


Alaplı Devlet Hastanesi'nde yaşanan olay sonrasında Alaplı Devlet Hastanesi Başhekimi Ozan Özlücan, Levent Ş.'ye ithamda bulunan doktor ve sağlık görevlileri hakkında inceleme ve soruşturma başlattı. Müfettiş isteyen Özlucan "Konunun takipçisiyim. Kim sorumluysa gereken yapılacak. Konu yakın takibimde" dedi. 

Anahtar Kelimeler:

alapli devlet hastanesi acil doktoru

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