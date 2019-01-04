Hastanede konakladığı iddia edilen başhekim görevden alındı

Devrek Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Feyzullah Hasanoğlu, kasım ayında, ilçedeki TOKİ konutlarından satın aldığı evde tadilat başlattı. Dr. Hasanoğlu, bu sırada eşi ve çocuklarıyla otele yerleşti. Tadilat uzayınca otelden ayrılan Hasanoğlu, ailesiyle birlikte hastanenin Kadın Doğum Servisi'ndeki özel odaya taşındı. Eşi ve çocuklarıyla bir süre hastanede kalan Dr. Hasanoğlu, olay ortaya çıkınca ailesiyle beraber buradan ayrıldı.
İl Sağlık Müdürlüğü'nce konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 2 müfettişin hazırladığı rapor tamamlandı. Dr. Hasanoğlu, rapor doğrultusunda başhekimlik görevinden alındı. İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner de Dr. Feyzullah Hasanoğlu'nun soruşturma kapsamında başhekimlik görevinden alındığını doğruladı.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|10/01-11/01
|1. Ege Menopoz ve Osteoporoz Sempozyumu
|KADIN...
|İZMİ
|10/01-12/01
|5. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
|FİZİKSEL...
|İZMİ
|11/01-12/01
|5. Multidisipliner Tiroid Kanseri Sempozyumu
|ENDOKRİNO...
|ANKA
|11/01-12/01
|8. Adrenal Gonad ve Nöroendokrin Tümörler Sempozyumu
|TIBBİ...
|DENİ
|12/01-13/01
|Estetik Plastik Cerrahi Derneği 23. Ulusal Kongresi
|PLASTİK,...
|İSTA
|12/01-13/01
|Meme Kanserinde Yeni Yaklaşımlar Eğitim Toplantısı
|GENEL...
|İSTA
|17/01-19/01
|Ulusal Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi
|GÖĞÜS...
|ANTA