Hastanede küçük çaplı yangın paniğe yol açtı

ANTALYA - Manavgat'taki özel bir hastanede meydana gelen olayda hastanenin ara katında bulunan sistem odasında klima kablolarının tutuşması sonucu yangın alarm sistemi devreye girdiği belirlendi.

Hastanede yatarak tedavi gören 40 civarında hasta ve personel hastane dışına ve yangından etkilenmeyen diğer katlara sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Hastaneden yapılan açıklamada saat 09.15 sıralarında hastanenin tesisat katında yapılan rutin kontroller ve teknik çalışma esnasında otomatik yangın söndürme alarm sistemi devreye girdiği ve sağlık hizmetlerimizde herhangi bir aksamanın söz konusu olmadığı bildirildi.