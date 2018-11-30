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Hastanede panik anları: Asit şişesi kırıldı koku ve duman yayıldı
KAYSERİ Şehir Hastanesi'nde, laboratuvarda görevli bir personelin depoda elinden düşürdüğü asetik asit şişesinin kırılmasıyla koridora koku ve duman yayıldı. Kısa süreli paniğe neden olay sırasında koridor boşaltıldı, temizlik ve havalandırma çalışması yapıldı. Başhekim Prof. Dr. İlhami Çelik, "Duman ve kokudan dolayı önlem aldık, sorun yok" dedi.
Hastanede panik anları: Asit şişesi kırıldı koku ve duman yayıldı
30 Kasım 2018 - DHA
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Kayseri Şehir Hastanesi'nde laboratuvarda görevli bir personel depodayken elinde taşıdığı asetik asit şişesini düşürdü. Kırılan şişeden asetik asidin dökülmesiyle koridora koku ve duman yayıldı, panik yaşandı. Olaya müdahale eden yetkililerin talimatıyla laboratuvardaki personel dışarı çıkarıldı. Hastaların girmesinin yasak olduğu koridor da boşaltıldı, havalandırma ve temizlik çalışması yapıldı. Laboratuvar ve koridor, temizlik çalışmasının ardından yeniden hizmete açıldı.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Hastane Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik ile birlikte laboratuvarda incelemelerde bulundu. Sağlık Müdürü Benli, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Laboratuvarın depo kısmında bir personelin asit şişesini düşürmesi sonucu o ortama koku yayılması üzerine önlem alındı. Orada zaten vatandaşlarımız yok, sadece çalışanlarımızı dışarı çıkardık. Oranın havalandırılması ve gerekli dezenfektan işlemlerinin yapılması sonucu herhangi bir hayatı tehdit edecek bir durum bulunmamaktadır. Basit bir uygulama ile temizlik gerçekleştirildi. Koku ve dumandan dolayı sadece tedbir alındı, başka bir sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.

Başhekim Çelik de sadece tedbir amaçlı önlem alındığını söyledi, "Koku ve duman vardı, bu yüzden gerekli önlemleri aldık. Sadece çalışanlar etkilenmesin diye önlem aldık. Hastalar zaten oraya girmiyor, orada hasta yok. Duman ve kokudan dolayı önlem aldık, sorun yok" dedi.

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