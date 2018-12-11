SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Hastanede 'parmak kayboldu' iddiasına başhekim açıklaması: 'Kusur ve hata yoktur'
Kahramanmaraş'ta elini kıyma makinesine kaptıran Tülay Bülbül, kaldırıldığı hastanede kopan parmaklarının kaybolduğu iddiasıyla şikayetçi oldu
Hastanede 'parmak kayboldu' iddiasına başhekim açıklaması: 'Kusur ve hata yoktur'
11 Aralık 2018 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Yaklaşık bir ay önce evde yemek hazırlıkları yaptığı sırada elini kıyma makinesine kaptıran Bülbül, yakınlarının 112 Acil servis ekiplerine haber vermesi üzerine Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sağ elinin iki orta parmağı kopan Tülay Bülbül, tedavi edilerek evine gönderildi. 

Kendisini ziyarete gelen komşusunun, kopan parmakları 112 Acil servis ekipleriyle kıyma makinesinden çıkararak teslim ettiği iddiası üzerine Bülbül, hastane yönetimini şikayet etti.

Olay günü sağlık ekiplerinin kendisine ilk müdahaleyi yaptığı sırada parmaklarını da aradıklarını anlatan Bülbül, şunları kaydetti:

"Hastaneye gittiğimde yanımda bir poşet vardı. Ben o poşette kıyma olduğunu düşünmüştüm. O yüzden bakma cesaretinde bulunamadım. Gereken işlemler yapılırken hızlı bir şekilde ameliyata alındım. Hastaneye ilk ulaştığımda yanımda bulunan poşette parmaklarım olduğundan haberim yoktu. Komşum, geçmiş olsun ziyaretine geldiğinde parmaklarımın sağlam bir şekilde hastaneye gönderildiğini öğrendim. Avukatım aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundum."

Başhekim: "Kusur ve hata yoktur"

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Ökkeş Bilal, iddialar üzerine yaptığı açıklamada, olay günü hastaneye parmak parçalarının getirilmediğini belirtti.

Tedaviyi gerçekleştiren meslektaşlarından bilgi aldığını aktaran Bilal, "Hastaya gereken tedavi standartlara uygun olarak yapılmıştır. Şahsın iddia ettiği gibi kusur ve hata yoktur. Bir ay önce meydana gelen olayda, hastaya parmakların dikilemeyeceği açık şekilde beyan edilmiştir. Yargıya intikal eden olayla ilgili biz de gerekli evrakları istenilen durumda teslim edeceğiz." dedi.

Anahtar Kelimeler:

kahramanmaras doc dr okkes bilal tulay bulbul

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Mardin İl Sağlık Saffet YavuzKayseri Şehir Hastanesi 3 Tesla MR görüntüleme sistemiSanta Farma Türkiye Alzheimer Derneği Vodafone İstanbul Talasemi Prof. Dr. Duran Canatan Pediatrik Hematolojisağlıkta şiddet Midyat Devlet Hastanesi Yaşar DağMersin doktor uyuşturucu esrar Antalya Hasan Şişli hekim Kahramanmaraş Doç. Dr. Ökkeş Bilal Tülay BülbülRomanya Sorina Pintea Sağlık Bakanı
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
14/12-15/128. Türkiye Tiroid Hastalıkları KongresiENDOKRİNO...ANKA
14/12-16/128. Ulusal Sitopatoloji KongresiTIBBİ...İZMİ
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.