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Hastanede rehine paniği: Doktoru silahla rehin alan şahıs gözaltında
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Hizmet Binasında, askerlik yoklaması için sıra beklerken bir doktoru rehin alıp yanındaki silahla ateş ettikten sonra gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Hastanede rehine paniği: Doktoru silahla rehin alan şahıs gözaltında
06 Şubat 2019 - AA
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Askerlik yoklaması için muayene olmaya geldiği hastanede sıra beklerken psikiyatri polikliniğinde görevli doktoru, odasına girip rehin alan ve yanındaki silahla ateş eden C.G, olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim oldu.

Şüphelinin üzerinde, kullandığı kurusıkıdan bozma tabanca ile bıçak ele geçirildi. Olayda doktorun yaralanmadığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelinin Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

Bu arada şüphelinin poliklinik odasına, "sıra beklemek istemediği"ni söyleyerek girdiği iddia edildi.

Anahtar Kelimeler:

kasimpasa askeri deniz hastanesi rehine doktor

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People
20
1) Fatma Yirmibeş (Diş hekimi)
06.02.2019 15:08:43
Şimdi ben gitsem adliyede bir savcıyı rehin almış olsam..hadi onu geçtim tapu dairesinde tapu müdürünü silah zoruyla rehin alsam..Bana ne olur? Canıma okurlar değil mi ? Doktoru rehin alanın da canına okunmadığı sürece bu işler böyle gider...
People
21
2) Dr (Dr)
06.02.2019 13:53:00
Sağlık bakanlığının kamu kadroları tüm kamu emekçileri tarafından boşaltılsa herkes özellere geçse ya da muayenehanede çalışsa bu insanlar parayla hizmet almak zorunda kalsa merak ediyorum yine bu olaylar yaşanır mı?
People
37
3) Hemsire (Hemsir)
06.02.2019 12:15:47
Gecen ay dr lari rehin alan komiser ve polis memuru kardesine hicbir sey yapilmamasi iyi emsal oldu.
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