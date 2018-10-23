SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Hastanede renkli kod tatbikatı...Hasta yakınları panik yaşadı
Adana'daki Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Balcalı Hastanesi'nde, 'mavi- beyaz- pembe kod' olmak üzere, gerçeği aratmayan 3 tatbikat gerçekleştirildi. Bebek kaçırma, personele şiddet ve kalp durması anlamlarına gelen kodlu tatbikatlar, hasta yakınlarınca gerçek sanıldı
Hastanede renkli kod tatbikatı...Hasta yakınları panik yaşadı
23 Ekim 2018 - DHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

ÇÜ Balcalı Hastanesi'nde, '2018 Hastane Afet Planı'nda yer alan eğitimler kapsamında gerçeği aratmayan tatbikatlar gerçekleştirildi. Tatbikatlarda, hastanelerde sık rastlanılan sorunlar ele alındı. Daha önce duyuru yapılmasına rağmen bazı hasta yakınları ise tatbikatları gerçek sandı. Senaryoya göre, oyuncak bebeği yenidoğan odasından kaçıran oyuncuyu gören hasta yakınlarından biri, tepki gösterdikten sonra tatbikat olduğunu öğrenince şaşkınlık yaşadı. 'Bebek kaçırma' tatbikatında, doğumhane hemşiresinin ihbarı üzerine santral görevlisinin 'pembe kod' anonsu yapmasından sonra hastaneye ait bütün giriş- çıkışlar güvenlik görevlilerince kapatıldı. Kadın oyuncu da acil servis çıkışında yakalanarak, polise teslim edildi. Olay sonrası oyuncak bebek, anne rolünü oynayan oyuncuya teslim edildi.

'HER YIL GERÇEKLEŞTİRİLİYOR'

Balcalı Hastanesi Kaliteden Sorumlu Başhekim Yardımcısı Özlem Görüroğlu Öztürk, Sağlık Bakanlığı'nın sağlıkta kalite standartları gereği 'renkli kod' uygulamalarının her yıl gerçekleştirdiğini belirtti. 

Kalite Yönetim Birimi Sorumlusu Zerrin Kazankaya ise "'Renkli kod' uygulamaları hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak için yapılıyor. 'Mavi kod' kalp krizi, 'pembe kod' bebek kaçırma, 'beyaz kod' ise sağlık çalışanlarına fiziksel ya da sözlü saldırı konusunda müdahale anlamlarını taşıyor" dedi.

Anahtar Kelimeler:

renkli kod hasta yakini tatbikat

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
organ nakli Prof. Dr. Acar Tüzüner yapay organdü tip fakultesi doc. dr. mansur daggulu bobrek tasikirklareli ozan kayaomega-3 Prof. Dr. Ayper Somer cocuk sagligiktü tıp fakültesi Prof. Dr. Süleyman BaykalBERİKA DEMİR SOSYAL MEDYA TIP FAKÜLTESİProf. Dr. İlknur Arslanoğlu Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesijan gruber yale-nus universitesi iplik kurtlariakademik ilan akademik personel kütahya sağlık bilimleri üniversitesigebe okulu mersin sehir hastanesiyeni hucre protein kompleksiopr. dr. afsin yaveri opr. dr. rafet tok acik kalp ameliyatijaponya masahiko shibayama tokyo tip universitesisedef hastaligi dr. muge merte-nabız şuayip birinci teletıp Algoloji Prof. Dr. İlhan Öztekinhuseyin gurhanmesane kanseri ürolojirenkli kod hasta yakını tatbikat infertilite başkent üniversitesi ali haberal turgut noyanhepatit sağlık bakanlığı sağlık planısarılık recep tayyip erdoğan saglik hizmeti şehir hastaneleri
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
24/10-25/10İlaç ve Tıbbi Cihazlar Zirvesi ve FuarıECZACILIKANKA
25/10-28/102. Uluslararası Kozmetoloji Ve Kozmetik Jinekoloji KongresiKADIN...İSTA
25/10-28/106. EndoBridge MeetingENDOKRİNO...ANTA
26/10-29/1027. Ulusal Üroloji KongresiÜROLOJİKIBR
03/11-03/11IV. Davranış Nörolojisi ve Demans OkuluNÖROLOJİİSTA
31/10-03/11TMFTP 11. Ulusal KongresiKADIN...İSTA
31/10-03/11Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği XI. Ulusal KongresiKADIN...İSTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.