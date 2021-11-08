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Hastanede saldırıyı önlemeye çalışan güvenlik görevlisi yaralandı
Çorum'da diş ağrısı şikayetiyle hastanenin acil servisine giden Ali S., sağlık çalışanlarına saldırdı. Araya giren hastanenin özel güvenlik görevisi Erbakan Özdemir'in (41) kolu çıktı. Gözaltına alınınan Ali S., serbest bırakıldı.
Hastanede saldırıyı önlemeye çalışan güvenlik görevlisi yaralandı
08 Kasım 2021 09:46 - DHA Yusuf ÇINAR
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Olay, dün saat 22.00 sıralarında Alaca Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, diş ağrısı şikayetiyle hastaneye gelen Ali S., bilinmeyen nedenle tartışma yaşadığı görevli sağlık çalışanlarını cep telefonu kamerasıyla görüntülemeye çalıştı.

Hastanede görevli özel güvenlik personelinin de araya girdiği tartışmada saldırıyı önlemek için araya giren hastanenin özel güvenlik görevisi Erbakan Özdemir'in kolu çıktı. Özdemir, aynı hastanede tedaviye alındı. İhbar üzerine hastaneye gelen polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Ali S., ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Tedaviye alınan Erbakan Özdemir, "Acil servise gelen kişi dişinden rahatsızdı. Temizletmek istediğini söyledi. Doktorumuz, burada bunun tedavisinin olmayacağını diş doktorunun görmesi gerektiğini hastaya söyledi. Bu sırada diş şikayetiyle gelen kişi doktorun fotoğrafını çekmeye çalışınca arbede çıktı ve araya girdiğimde kolum çıktı” dedi.

Öte yandan, Türk Sağlık İş Sendikası Çorum İl Başkanı Murat Yurt da gelişmeleri yakından takip edeceklerini belirtti. 

Anahtar Kelimeler:

alaca devlet hastanesi ozel guvenlik gorevlisi acil servis

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