Hastanede serum çıkarılırken bebeğin parmağı kesildi iddiasına soruşturma

DHA’nın haberine göre Zeliha Ç. isimli bebek, 24 Haziran gecesi yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürüldü. Burada muayene edilen kız bebeğinin yatışı yapıldı. Bebek bugün taburcu edildi.

Tedavi süresince serum takviyesi yapılan bebeğin elinde bulunan kelebeği çıkarmak için odaya giden bir hemşir, bebeğin baş parmağını makasla yanlışlıkla kestiği iddia edildi.

Eli kanamaya başlayan bebek, kesilen parmakla birlikte ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Burada plastik cerrahinin olmaması nedeniyle bebek, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Adana’ya sevk edildi.

Aile, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Hastane yönetimi de soruşturma başlattı.