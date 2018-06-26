SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Hastanede serum çıkarılırken bebeğin parmağı kesildi iddiasına soruşturma
Şanlıurfa Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde bir hemşirin, serumu çıkarmak istersen bir buçuk aylık bebeğin baş parmağını kestiği iddia edildi
Hastanede serum çıkarılırken bebeğin parmağı kesildi iddiasına soruşturma
26 Haziran 2018 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

DHA’nın haberine göre Zeliha Ç. isimli bebek, 24 Haziran gecesi yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürüldü. Burada muayene edilen kız bebeğinin yatışı yapıldı. Bebek bugün taburcu edildi.

Tedavi süresince serum takviyesi yapılan bebeğin elinde bulunan kelebeği çıkarmak için odaya giden bir hemşir, bebeğin baş parmağını makasla yanlışlıkla kestiği iddia edildi.

Eli kanamaya başlayan bebek, kesilen parmakla birlikte ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Burada plastik cerrahinin olmaması nedeniyle bebek, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Adana’ya sevk edildi.

Aile, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Hastane yönetimi de soruşturma başlattı.

Anahtar Kelimeler:

sanliurfa cocuk hastaliklari hastanesi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
meme kanseri afyonkarahisar devlet hastanesi27. donem milletvekilleri ak parti cumhuriyet halk partisi mhp iyi partiacil tıp sadiye emircan ziba yucelŞanlıurfa Çocuk Hastalıkları Hastanesienfeksiyon hastaliklari seyahat mehmet kadir gokturk
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.