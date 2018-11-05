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Hastanede silah sesleri... Sanıklar hakim karşısına çıktı
Konya'da bir hastanede çalışan Zülfikar Tüdeş'in, hastane otoparkında yeğeninin eski erkek arkadaşı tarafından tabancayla öldürülmesiyle ilgili tutuklanan sanık, hakim karşısına çıktı.Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Muhammed Duran (30), öldürülen Zülfikar Tüdeş'in (35) yakınları ve taraf avukatları katıldı
Hastanede silah sesleri... Sanıklar hakim karşısına çıktı
05 Kasım 2018 - AA
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Tutuklu sanık Duran, yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu, olaydan önce dedesinden kalma silahı tedbir amaçlı yanında götürdüğünü savundu.
Olay yerine Tüdeş ile görüşme amaçlı gittiğini iddia eden Duran, "Zülfikar Tüdeş'e doğru yaklaşırken iki metre kala elindeki bıçağı bana doğru salladı. Ben de geri çekilirken yere düştüm. Yanımda getirdiğim silahla, bana doğru gelen maktulun sağına ve soluna doğru korkutma amaçlı iki el ateş ettim. Olay yerine görüşmeye gitmeden önce maktul beni, gelmemem halinde anne babamı öldürmekle tehdit etmişti." diye konuştu.
Tanık olarak ifade veren maktulün kız kardeşi F.T. ise sanığın, eski kız arkadaşı olan, akrabaları E.A'dan (20) ayrıldıktan sonra telefondan tehditler almaya başladıklarını, sanığın kendilerini tehdit ettiğini öne sürdü.
Korktuğu için evden çıkmamaya başladığını ifade eden F.T, "Sanık telefonla aradığında akrabamız olan E.A'ya kötü sözler sarfediyor, E.A. ile görüştürülmediği takdirde hepimizi öldüreceğini söylüyordu. Şikayetçiyim." dedi. 
Tanık olarak katılan E.A'nın annesi A.A. da sanığın, kızından ayrıldıktan sonra 4 ay boyunca kendisini telefonla arayarak tehdit ettiğini, telefonu açmadığı zaman sanığın eve geldiğini savundu.
Sürekli tehdit edilmekten dolayı psikolojik tedavi gördüğünü öne süren A.A, "Sanık özellikle tehdit amaçlı 3. kez eve geldiğinde silah sıktı. Fakat ben bunu ispat edemedim. Küçük çocuğuma 'Sen delikanlı mısın?' gibi mesajlar yazıyordu." şeklinde konuştu.
Mahkeme heyeti, verilen ifadeler ve taraf avukatlarının dinlenmesinin ardından sanık Duran'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
- Olay
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin mutfak bölümünde çalışan Zülfikar Tüdeş (35), 2 Temmuz'da, yeğeni E.A'nın (20) eski erkek arkadaşı Muhammed Duran ile (30) hastanenin otoparkında tartışmıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda tabancayla ağır yaralanan Tüdeş, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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selcuk universitesi tip fakultesi

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