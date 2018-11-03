SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Hastanede soyunma odasında gizli kamera iddiası
BARTIN Devlet Hastanesi'nde kadın personelin soyunma odasına kamera koyduğu iddia edilen temizlik görevlisi H.Ç. (44), polis tarafından gözaltına alındı.
Hastanede soyunma odasında gizli kamera iddiası
03 Kasım 2018 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

BARTIN Devlet Hastanesi'nde kadın personelin soyunma odasına kamera koyduğu iddia edilen temizlik görevlisi H.Ç. (44), polis tarafından gözaltına alındı.

Bartın Devlet Hastanesi'nde çalışan kadın personel, soyunma odasındaki kamerayı fark edince durumu polise bildirdi. Çalışma başlatan ekipler, kamerayı soyunma odasına hastanede temizlik görevlisi H.Ç.'nin yerleştirdiğini tespit etti. H.Ç., polis tarafından gözaltına alındı. H.Ç.'nin sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Hastanede kadın doktorun odasına gizli kamera yerleştiren zanlı tutuklandı

Olayla ilgili konuşan Bartın Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Abdullah Danışman, "Hastanede çalışan personelin, polis ekipleri tarafından evinde ve aracında arama yapıldığı ve bugün gözaltına alındığı bilgisi bizlere ulaştı. Hastane personellerinin soyunma odalarına kamera konulduğu yönünde bizlere herhangi bir bilgi ulaşmadı. Olay zaten adli makamlara intikal etmiştir. Biz şu anda adı geçen personel ile ilgili idari soruşturmayı başlattık. Gözaltına alınmasıyla ilgili bizlere herhangi bir bilgi ulaşmadı" dedi.

Anahtar Kelimeler:

bartin devlet hastanesi gizli kamera

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
istahed aile hekimliğibartin devlet hastanesi gizli kamerameme kanseri erken teşhis sağlık bakanlığıtemel yılmaz tahıl beyinli kolesterol
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
31/10-04/112.Ulusal İmmünoterapi ve Onkoloji KongresiİMMÜNOLOJİANTA
30/10-04/1128.Ulusal Türk Ortepedi ve Travmatoloji KongresiORTOPEDİ...ANTA
31/10-04/114. Ulusal Ürolojik Cerrahi KongresiÜROLOJİANTA
31/10-04/1144. Ulusal Hematoloji KongresiHEMATOLOJİANTA
01/11-04/11Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim KursuENDOKRİNO...ANTA
02/11-06/113. Ürolojik Cerrahi KongresiÜROLOJİANTA
07/11-11/1140. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi KongresiKULAK-BUR...ANTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.