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Hastanede tekmeli yumruklu saldırı: Kocaeli'de 5 hastane çalışanı darp edildi
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde trafik kazası sonrasında yaralanan yakınlarını hastaneye getiren 3 şahıs, kendileriyle ilgilenilmediğini iddia ederek 5 hastane çalışanını feci şekilde darp etti. Sağlık personeline saldırıda bulunan 2 zanlı gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Hastanede tekmeli yumruklu saldırı: Kocaeli'de 5 hastane çalışanı darp edildi
11 Şubat 2022 13:39 - İHA - AA Mustafa Uslu - Mert Gürenç
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Olay, 8 Şubat Salı günü gece saat 23.40 civarında Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Fatih Devlet Hastanesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, K.K., B.K. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi olmak üzere 3 şahıs, gece saatlerinde trafik kazasında yaralanan bir yakınlarını hastaneye getirdi. Acil servis görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, tetkiklerin neticesinin beklenmesi için müşahede alanında bekletildi. Bu sırada görevli doktor ve hemşireler, durumu ağır olarak hastaneye getirilen başka bir hastaya müdahale edebilmek için müşahede odasından ayrıldı.

Kendi hastalarıyla ilgilenilmediğini düşünen K.K. ve B.K. isimli şahıslar, hastane personeline tepki gösterdi. Hastane personelinin durumu açıklamasına rağmen öfkeleri dinmeyen 2 şahıs, tartıştıkları personele saldırmaya başladı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu saldırıda hemşire İhsan Yeşil, hemşire Yusuf Ökçün, hemşire Cansel Günay, sekreter Efkan Çiftçi ve güvenlik Atilla Özgür feci şekilde darp edildi. Bu sırada müşahede içinde tedavi olan hastalar da büyük korku yaşadı.

2 şahıs gözaltına alındı

Olay sırasında beyaz kod verilmesinin ardından hastaneye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede hastaneye gelen polis ekipleri, 2 saldırganı yakalayarak etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan şahıslar, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

"Araya girince bizi de darp etmeye başladılar"

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan evli ve bir çocuk babası hemşire İhsan Yeşil, "Trafik kazasıyla gelen 23 yaşındaki bir kadın hastanın prosedür gereği kanlarını aldık, laboratuvar tahlillerini yaptık, sonucuna göre hastamızdan tomografi istenecekti. Laboratuvar tahlillerinin çıktığı esnada kırmızı alanımıza ağır bir hasta geldi. Bununla birlikte sorumlu uzman doktorumuz hastaya müdahale etmek için oraya geçtikten sonra laboratuvar sonuçlarına bakacak doktorumuz müsait olmadığı için hasta yakınlarının sesleri yükseldi. ‘Bizim hastamıza neden bakılamıyor?’ dediler. Biz de ‘Şu anda sorumlu uzmanımız başka bir hastaya müdahale ediyor, müdahaleden sonra gelip kan sonuçlarınıza bakacak’ dedik. Tedavi ret almak istediklerini söylediler. Biz de tedavi ret almak isteyenin yakınlık derecesini sorduk. Nişanlısı olduğunu söyledi. ‘Nişanlısının tedavi ret alabilmek için bir hakkı yoktur, ama annesi, babası, birinci derece yakınları geldikten sonra tedavi ret alınabilir’ dedik. Ardından bizi videoya kaydetmeye başladılar. Biz de video çekiminin yasak olduğunu söyledik. Sonra üzerimize yürümeye başladılar. İlk olarak bizim hemşire arkadaşlarımızdan birisini darp etmeye başladılar. Ardından biz araya girince bizi de darp etmeye başladılar” dedi.

 

Hemşire İlhan Yeşil

 

“Bunu atlatmamız biraz uzun sürecektir"

Darptan sonra kendisi de dahil 5 görevlinin çeşitli yerlerinde kanamalar meydana geldiğini anlatan Yeşil, “Tomografi çektirdik, bir arkadaşımızın boyun tarafında ufak bir kırık çıktı. Biz de darp raporu aldık, hepimizin baş ağrısı, mide bulantısı, mide ağrısı gibi şikayetlerin başlaması üzerine 24 saat doktor gözetiminde kaldık. Olaydan sonra hemen güvenlik güçleri geldi, hasta yakınlarını karakola götürdüler, beyaz kod verdik. Hemen ardından da bizim yanımıza gelen ve bize destek olan başhekim bey, başhekim yardımcıları, sağlık ve bakım hizmetleri müdürümüze de bize desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Olayın psikolojisini üzerimizden atmış değiliz. Hastalara artık yaklaşırken daha temkinli yaklaşmaya çalışıyoruz. Bizim bunu atlatmamız biraz uzun sürecektir” diye konuştu.

“Bir kadın olarak çok zor anlar yaşadık”

Bir anda kavganın ortasında kaldıklarını aktaran hemşire Cansel Günay ise “Öncelikle erkek hemşire arkadaşımıza vurmaya başladılar. Sonrası zaten çok karışıktı, arada kaldık. Bir kadın olarak çok zor anlar yaşadık. Başka kadın arkadaşlar da vardı, hepimiz birbirimizi sarılıp kenara çekmeye çalıştık, birbirimizi kurtarmaya çalıştık. Gerçekten çok kötüydü. Bir daha olmamasını diliyoruz. İtiş kakış arasında kaldım, kollarımda ve boynumda kızarıklıklar oldu. Darp raporu aldım. Hastalarımızdan ve hasta yakınlarımızdan bize daha saygılı olmalarını rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

 

Hemşire Cansel Günay

 

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan ve Gebze Fatih Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. İlyas Sarı, fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına yapılan saldırıyı kınarken, saldırgan şahıslar ile ilgili yasal işlemlerin başlatıldığını duyurdu. Pehlevan ve Sarı, darp edilen görevlilere de geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Saldırı anı güvenlik kamerasında

Öte yandan saldırgan şahısların hastane personelini darp ettiği anlar hastanenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şahısların görevlilere tekme ve yumruklarla saldırdıkları, diğer personelin ve hasta yakınlarının kavgayı ayırmaya çalıştığı ancak gözü dönmüş saldırganların öfkelerinin bir türlü dinmediği görülüyor.

Anahtar Kelimeler:

kocaeli gebze darp hastane personeli fatih devlet hastanesi

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2
1) Hasan Kerbiç (dr)
11.02.2022 15:23:53
Hasta acil servise girdikten sonraki her aşamada örneğin tahlil sonucu çıkınca,kons.gerekiyorsa,dr başka bir ameliyatta ise v.s v.s..yakınlarını bilgjlendirmek gerekiyor,yoksa hastalarıyla ilgilenilmediğini düşünüyorlar.Tabi bu onlara şiddet gösterme hakkı vermez ama kendimizi korumak için yapmalıyız bunu kanaatimce.
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7
2) ERDOĞAN SÜ (DOKTOR)
11.02.2022 14:31:05
Başhekimin kınaması olayı çözmez bakanlığın kınaması lazımdır.
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10
3) dr (dr)
11.02.2022 14:19:39
"Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ile Adalet Bakanlığında verimli bir istişare yaptık. Tazminat talepleri karşısında hekimler de hâkimler gibi korunacak. Sağlık çalışanlarına karşı şiddet konusunda YENİ ADIMLAR atacağız."
Kocaeli'ndeki sağlık personeline yapılan menfur saldırı ile ilgili olarak , Adalet Bakanımız sayın Bekir Bozdağ'ın yukardaki güncel beyanatını hatırlatmak istedim. Atılacak adımların çok hızlı ve ivedilikle olmasını tüm sağlık çalışanları dört gözle bekliyor.
Yoksa , bir yandan covid, diğer yandan Ş İ D D E T SAĞLIK ÇALIŞANLARINI BİTİRECEK !
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