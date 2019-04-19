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Hastanede Türk bayrağını öpen 9 yaşındaki Kadir'e hastaneden bayrak hediyesi
Bingöl Devlet Hastanesi koridorunda Türk bayrağını öperken görüntüsü güvenlik kamerasına yansıyan 9 yaşındaki Kadir Taşkın'a hastane yönetimi tarafından bayrak hediye edildi.
Hastanede Türk bayrağını öpen 9 yaşındaki Kadir'e hastaneden bayrak hediyesi
19 Nisan 2019 - AA
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Hastane yönetimi, görüntüleri güvenlik kamerasınca da kaydedilen ve koridordaki Türk bayrağını fark etmesi üzerine uzanıp öpen çocuğun kimliğinin tespiti için çalışma yürüttü.  

Çocuğun, İnallı Mahallesi'nde yaşayan Gazi İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Kadir Taşkın olduğu, doğuştan yarık damak ve kalp rahatsızlığı bulunduğu ve babasıyla rapor için hastaneye geldiği tespit edildi.

Bunun üzerine Bingöl Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcıları Bülent Karakaya ve Güray Gürbüz, Hastane Müdürü Zülküf Bağbars, Başhemşire Ayşe Burtaçkıray ile Güvenlik Şefi Gülay Kaçarçetin'den oluşan heyet, Taşkın ailesini evlerinde ziyaret etti.

Başhekim Yardımcısı Karakaya, bayrağı öperken kaydedilen görüntüsü ile izleyenleri duygulandıran Taşkın'a Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler verdi.

Başhekimliğe girdiği sırada bir çocuğun bayrağa doğru koştuğunu fark ettiğini anlatan Karakaya, bunu teyit etmek için de güvenlik kamerası görüntüsünü izlemek istediğini söyledi.

Karakaya, "Güvenlik şefine haber verdim. Kamera odasında görüntüleri izledik. Hakikaten çocuk bayrağı öpüyor. Tabii duygulandık. Sonra görüntüyü Başhekim ile paylaştım." dedi.

"İstiklal Marşı okunduğunda ağlıyorum"

Kadir Taşkın da babasıyla hastane koridorunda yürüdükleri sırada gördüğü Türk bayrağını içinden geldiği için öptüğünü belirterek, bayrağı çok sevdiğini dile getirdi.

İleride asker olmak istediğini ifade eden Taşkın, "İstiklal Marşı okunduğunda ağlıyorum. Bayrak bizim atalarımızın kanıdır, onun için varız." diye konuştu.

Kendisine hediye edilen bayrağı da öpen, oyuncak arabasıyla oynayan Taşkın, hastane yetkililerine teşekkür etti.

Baba Ahmet Taşkın ise, Kadir'in 4 evladının en küçüğü olduğunu anlatarak, doğuştan yarık damak rahatsızlığı bulunan oğluna rapor almak için hastaneye gittiklerini söyledi.

Rapor odasından çıktıktan sonra koridordan geçerken oğlunun aniden bayrağı öptüğünü, kendisinin de bayrağın düşmemesine özen gösterdiğini aktaran Taşkın, çok duygulandığını ve hastaneden ayrıldıklarını kaydetti.

İŞKUR'un Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında geçici görevle Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde çalıştığını belirten Taşkın, çocuğunun tedavisi için ilgililerden destek beklediğini sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:

bingol devlet hastanesi

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