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Hastanede yangının çıkış sebebi belli oldu
İddiaya göre Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yangın alev alan su ısıtıcısının camdan atılmasıyla çıktı
Hastanede yangının çıkış sebebi belli oldu
06 Nisan 2018 -
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Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün akşam çıkan yangının nedeninin alev alan su ısıtıcısının camdan atılması olduğu iddia edildi.

Anahtar Kelimeler:

taksim egitim ve arastirma hastanesi yangin

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